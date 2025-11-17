El duque de Alba no confirma si pasará la Navidad con su hermano Cayetano, pero se muestra feliz de que así fuera

El pasado 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contraían matrimonio en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, rodeados de su familia y amigos. Un enlace que fue muy emocionante para todos, especialmente para los novios, que mantienen una relación desde hace más de 10 años y han querido celebrar su amor con todos sus seres queridos.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Después de darse el sí, quiero, la pareja celebró un espectacular banquete en La Arroyuelas, una finca a media hora de Sevilla, en Carmona. Un lugar muy especial, puesto que Cayetana de Alba se lo dejó en herencia a su hijo. Él reside allí desde la pandemia, y Bárbara desde junio.

Un enlace del que todos los invitados salieron muy contentos y que dejó demostrado que, después de mucho tiempo distanciados entre los hermanos, parece que los hijos de la Duquesa de Alba han conseguido encontrar la paz familiar.

Una paz que podría incluso hacer que los hermanos vuelvan a pasar la Navidad juntos. De momento, el propio duque de Alba no ha querido confirmarlo, porque como él mismo reconoce: "Queda mucho".

No obstante, sí deja claro que sería estupendo poder reunirse con la familia para celebrar todos juntos la Navidad en la finca de Cayetano, donde desde hace años organiza una divertida reunión familiar y donde el año pasado estuvo también su hermana Eugenia: "¡Hombre, claro!".