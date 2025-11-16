La propuesta que le hicieron los Reyes a Carolina Marín para dar clases de bádminton a sus hijas: "Son muy campechanos"

Carolina Marín continúa con su proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que sufrió durante la semifinal femenina de bádminton en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Un duro golpe que truncó su sueño de volver a ser campeona olímpica tras el oro en Río de Janeiro en 2016. Eso sí, la deportista ya ha vuelto a los entrenamientos para intentar volver a conquistar victorias sobre la pista.

Ahora, Carolina ha reaparecido en los Cosmopolitan Influencer Awards 2025 y allí ha hablado con Europa Press sobre su relación con los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, poniendo en valor el Princesa de Asturias que le otorgaron en 2024.

Carolina Marín y la princesa Leonor en los premios Princesa de Asturias 2024 | Gtres

Además, desveló la anécdota de cuando la Reina le preguntó si podía dar clase de bádminton a sus hijas, Leonor y Sofía.

"Pues nunca se hizo, eso pasó en 2014 cuando gané mi primer Mundial y los Reyes me hicieron el recibimiento. Eso se quedó ahí un poco anecdótico, me ha dado mucha pena porque hemos coincidido otras veces, lo hemos hablado y yo les he dicho, incluso yo también lo he hablado con sus hijas, en el sentido de cuando queráis jugar a bádminton solamente tenéis que llamarme, o sea que yo encantada", ha confesado.

La reina Letizia y Carolina Marín en 2014 | Gtres

Junto a ello, puso en valor lo deportista que es la reina Letizia y lo mucho que se cuida: "Hace mucho deporte, le gusta mucho cuidarse y se nota. Alguna vez en algún recibimiento o sobre todo después de los Juegos Olímpicos, que siempre nos reciben a todos deportistas, alguna vez hemos estado hablando de sus entrenamientos, lo que ella hace, cómo se nutre...".

"Son personas muy cercanas, que eso también es de agradecer, porque al fin y al cabo cuando son lo que son, que son los Reyes de un país, y se sienten tan cercanos, son muy campechanos, puedes hablar con ellos de cualquier cosa y eso también es de agradecer", ha dicho Carolina sobre cómo son los Reyes en las distancias cortas.