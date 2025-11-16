¿Quiénes son Pawgli y Claudieta? Hermanas, bailarinas e influencers que arrasan en redes

Lola Lolita y Sofía Surferss, las hermanas Sevillano… Las redes sociales están llenas de duplas familiares que triunfan tanto juntas como por separado. Y a esa lista se suman también Pawgli y Claudieta, dos creadoras de contenido catalanas que, juntas, suman más de tres millones de seguidores en TikTok y más de 600 mil en Instagram.

Ambas hermanas son bailarinas, viven en Madrid y comparten un estilo de vida muy similar, pero con personalidades distintas que las hacen únicas.

Claudieta, la hermana pequeña

Claudieta, nacida en 2002, es la menor de las dos hermanas, aunque la más seguida en redes. Acumula más de 2,4 millones de seguidores en TikTok y más de 500 mil en Instagram, donde combina un toque de humor, lifestyle y moda con su lado más cercano y natural.

Su historia en Internet comenzó mucho antes de dedicarse profesionalmente a las redes. Se hizo viral con solo 11 años, cuando su padre subió sus vídeos bailando hip hop con su grupo. Desde entonces, su crecimiento fue meteórico: cuando abrió su primera cuenta de Instagram rápidamente sumó miles de seguidores.

Aunque el baile sigue siendo una parte esencial de su identidad, Claudieta ha ampliado su contenido: comparte rutinas de belleza, reflexiones, reseñas de maquillaje o series, y momentos cotidianos junto a su familia o su pareja, el creador de contenido Aaron Reinon, con quien lleva tres años.

Uno de los momentos que más la hizo sonar antes de hacerse conocida fue cuando muchos la compararon con Ester Expósito. Hoy su nombre y su rostro ya no admite comparaciones. Claudieta transmite una simpatía que la ha convertido en una de las favoritas de la generación Z.

Pawgli, la hermana mayor

La mayor, nacida en 1999, se hace llamar Pawgli, un apodo que viene de su mote de infancia, "Mowgli", como el personaje de El libro de la selva, a quien dice que se parecía. En sus redes acumula casi un millón de seguidores en TikTok y alrededor de 170.000 en Instagram.

Su contenido es una mezcla de moda, lifestyle y vivencias personales. Comparte looks, restaurantes, playlists y vídeos donde reflexiona sobre emociones o momentos vitales. En uno de ellos contaba, por ejemplo, que uno de sus mayores placeres es ir de copiloto escuchando música y cantando a pleno pulmón.

Pero su historia también tiene una parte difícil. Hace unos meses, decidió mudarse de Barcelona a Madrid después de vivir una situación de acoso que ella misma denunció públicamente en redes.

Todo comenzó cuando se apuntó a un nuevo gimnasio y un hombre empezó a ayudarla a entrenar. Lo que parecía un gesto amable derivó en algo mucho más grave: él empezó a obsesionarse con ella, a inventar que eran pareja y a seguirla por la ciudad. La situación se volvió tan insoportable que incluso llegó a viajar a Madrid para perseguirla, encontrándola en distintos lugares sin explicación.

Pawgli decidió contarlo públicamente para protegerse y alertar a otras chicas. Gracias a esa exposición, el acoso cesó y pudo recuperar la calma. Hoy, vive una etapa más tranquila y feliz, centrada en su bienestar y en su nueva relación, de la que aún no ha mostrado la identidad de su pareja.