Rappel, impactado con la muerte de Encarnita Polo: "Este ser entró y la mató en su cama"

El pasado viernes 14 de noviembre, el panorama social se quedó completamente impactado tras conocerse que Encarnita Polo, la famosa cantante del conocido éxito de la canción Paco, Paco, Paco; fallecía a los 86 años.

Una muerte que ha ocupado muchos titulares, y es que, la artista, presuntamente, habría fallecido a manos de un compañero de residencia.

Encarnita Polo en 2017 | Gtres

Una noticia que ha generado un gran impacto y sobre la que se han pronunciado varios famosos y compañeros, entre ellos, Rappel.

El famoso vidente concedía recientemente unas declaraciones a Europa Press, durante su participación en el Rastrillo Nuevo Futuro, donde se encontraba firmando libros: " Algo lamentable. Muy lamentable, pobrecita, yo la quería mucho. Tenía una casa preciosa, fantástica, hace muchos años, en García de Paredes. Que anda que no hemos hecho fiestas. De esa casa he salido, yo con ella, muchas veces, el día de la banderita, con las luchas, a poner banderitas por Madrid a la gente. Íbamos cantando por la calle los dos el Paco, Paco, Paco", relata recordando los momentos vividos con la artista.

Respecto a la terrible forma en la que ha fallecido, Rappel reconoce que ha sido: "Horroroso. Es que eso tiene que haber una investigación". "Estaba en su habitación con la puerta abierta y este ser entró y la mató en su cama. Es que es muy fuerte", cuenta impactado.

Rappel haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Además, Rappel se ha mostrado muy duro con la decisión de la familia de que la cantante estuviese ingresada en una residencia de mayores: "Ella estaba estupendamente bien. Encarnita estaba muy bien para estar en su casa, para ser la mujer hasta el último momento: coqueta, presumida...".