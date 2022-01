Desiré Cordero desmiente que tenga una relación con Simone Sussina tras su ruptura con Mario Casas

Hace poco más de dos semanas se conocía que Desiré Cordero y Mario Casas habían roto su relación después de unos sospechosos mensajes de la modelo por su cuenta de Instagram que aseguraban que se encontraba soltera. "No es un Corderito... Ojalá ser madre pero no es el momento, ni encontré al padre aún", decían las historias que compartió.

Poco después, la miss era pillada con el actor italiano Simone Sussina en unas imágenes donde aparecían disfrutando, de lo más cercanos el uno con el otro, de un paseo por las calles de Milán. Además, el también modelo le comentaba en sus publicaciones de Instagram. "¿Cuál es tu propósito para el 2022?", decía ella, "¿Cuál es el tuyo", le respondía él. "Alguien que me quiera y se quede conmigo... Amor ¿y tú?", finalizaba Desiré.

Ahora, las cámaras de Europa Press han captado a Desiré Corbero y ella ha querido desmentir ante los periodistas que tenga una relación con Simone Sussina. La modelo ha aclarado que el actor "es un amigo y ya" y que entre ellos no hay "nada".

En cuanto a su ruptura con Mario Casas, ha confesado que son "cosas que pasan" y que no le guarda rencor "no, para nada. Yo con Mario es una persona que quiero mucho y no voy a hablar nunca mal de él". Además, también ha asegurado que le desea "que sea feliz" y que "lo que hay entre él y yo se queda para nosotros y ya".

Además, Desiré Corbero dice que actualmente es "felizmente feliz conmigo misma estoy sola, muy contenta y nada", desmintiendo una vez más que tenga una nueva relación con Simone Sussina y cualquier otro chico con el que se le haya relacionado.

