A principios de año empezaron los rumores de ruptura de Mario Casas y Desiré Cordero, que confirmaron su relación el pasado mes de octubre con unas imágenes donde aparecían dándose un beso.

Sin embargo, parece que el amor a llegado a su fin, ya que la modelo ha sido pillada disfrutando de un paseo por las calles de Milán con un conocido actor italiano. Se trata de Simone Sussina, actor y modelo de 28 años que actualmente se encuentra grabando la secuela de '365 DNI' para Netflix.

Ahora, su ex cuñada, Begoña Vargas, que rompió su relación con Oscar Casas el pasado mes de septiembre, ha sido preguntada por la ruptura de Mario y su reacción ha sido esta: "Pero cómo me preguntas por Mario, por favor. Es que es muy fuerte".

En cuanto a las preguntas por su ex Óscar Casas, con el que estuvo más de dos años de relación, ha dicho: "Óscar existe, no pasa nada por hablar de él. Bien, como siempre, ya lo he contado tantas veces si quieres te lo vuelvo a contar, pero es lo mismo".

Además, sobre el momento en el que se encuentra de su vida, la joven ha confesado que "ahora mismo todo lo que me está pasando a nivel laboral se traspasa a lo personal, son muchas cosas buenas las que me están pasando y tengo ganas de que la gente lo vea, seguir haciendo cosas, personajes nuevos y vivir todo".

