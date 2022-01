Los reveladores mensajes de Desiré Cordero, la exnovia de Mario Casas, tras ser pillada con un conocido actor italiano

Unos seis meses es aproximadamente lo que ha durado la relación entre Mario Casas y Desiré Cordero. Y es que, pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar lo que ya es todo un secreto a voces, desde hace unas semanas los rumores de ruptura entre ambos no han dejado de sonar.

Fue inicialmente un curioso mensaje que la modelo compartió en su cuenta de Instagram lo que hizo saltar todas las alarmas. ''¿Cuál es tu propósito para el 2022?'', preguntaba la andaluza a sus seguidores en redes. Un comentario al que el actor italiano, Simone Susinna, le contestaba con la misma pregunta: ''¿Y cuáles son los tuyos?''.

Algo que podría haber pasado totalmente desapercibido si no fuera porque la respuesta de la sevillana hizo sembrar la duda sobre una posible ruptura con el protagonista de '3MSC': ''Alguien que me quiera y se quede conmigo... Amor ¿y tú?''.

Sin embargo, los sospechosos mensajes no quedaron ahí pues días más tarde la joven volvía a compartir una serie de fotografías que, de una manera u otra, volvían a dejar prueba del posible fin de su relación: "Estás a una decisión de distancia de una vida totalmente diferente'', "Confío en la magia del Universo'' y "No es un Corderito... Ojalá ser madre pero no es el momento, ni encontré al padre aún'', son los tres mensajes que inmortalizó.

Pero si eso no hubiese sido suficiente para confirmar lo que todo el mundo venía hablando, este martes salían a la luz unas imágenes de Desiré con, nada más y nada menos que, el conocido intérprete italiano de 28 años con el que, a través de su intercambio de mensajes, se desataron los rumores de ruptura.

Los dos modelos han sido pillados disfrutando de un romántico paseo por las calles de Milán en una jornada en la que no han faltado las miradas cómplices ni los gestos de cariño.

Los mensajes de Desiré Cordero que confirman su nueva relación

Ahora, tras salir a la luz estas imágenes, la modelo ha hecho uso de sus redes para volver a compartir unos mensajes de lo más reveladores con los que, una vez más, volvería a dejar constancia de que su relación con Casas ya es pasado.

''Comenzaré a soltar todo aquello que no me deja avanzar. Comienzo a sentir las nuevas vibras que llegan a mí'' y ''Porque todo lo bueno empieza con un poco de miedo'', son las palabras que Cordero ha compartido en sus Instagram Stories.

Desiré Cordero, la exnovia de Mario Casas, comparte este revelador mensaje tras ser pillada con Simone Susinna | Instagram

El mensaje de Desiré Cordero que probaría su relación con su nueva ilusión | Instagram

