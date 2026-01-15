¿Cómo es la relación de Julio Iglesias con sus hijos?

Que acusen a tu padre de abuso sexual es una auténtica pesadilla, y eso es lo que deben estar sintiendo los ocho hijos de Julio Iglesias tras las recientes declaraciones de dos mujeres que trabajaban para él en 2021. Este escándalo no solo afecta al cantante, sino también a toda su entorno, sobre la cual están puestas todas las miradas.

Para entender cómo su familia puede estar viviendo esta situación, conviene repasar la relación de Julio Iglesias con cada uno de sus hijos, tanto de su primer matrimonio con Isabel Preysler como de su segundo con Miranda Rijnsburger.

Los hijos de su primer matrimonio con Isabel Preysler

Julio Iglesias protagonizó una de las historias de amor más icónicas de la crónica social española junto a Isabel Preysler. Se conocieron a comienzos de los años setenta en una fiesta de la alta sociedad madrileña, poco después de que ella llegara a España desde Manila (Filipinas). Estuvieron casados siete años y tuvieron tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, todos ellos figuras muy conocidas en distintos ámbitos.

Isabel Preysler y sus hijos | Gtres

La primogénita, Chábeli Iglesias, tiene hoy 54 años y siempre ha sido considerada "la niña de sus ojos" para el cantante. Fue la inspiración de la canción De niña a mujer y, según distintas informaciones, sería una de las hijas más afectadas por las recientes acusaciones contra su padre. Chábeli mantiene una relación muy estrecha con él y así lo ha demostrado públicamente en fechas señaladas, como el Día del Padre en Estados Unidos. Vive en Miami (Estados Unidos), ciudad en la que Julio Iglesias tiene una de sus residencias, lo que ha facilitado una relación cercana también entre el artista y su nieto Alejandro, con quien comparte largas conversaciones sobre filosofía.

Julio José Iglesias, de 52 años, fue el segundo hijo del matrimonio y el primer varón, por lo que lleva el nombre de su padre. Reside igualmente en Miami, lo que lo convierte en uno de los hijos más próximos geográficamente al cantante. Su relación con Julio ha sido más discreta, aunque ambos han compartido recuerdos juntos en sus redes sociales.

La relación más compleja ha sido, sin duda, la de Enrique Iglesias, de 50 años. Cuando el cantante supo que su hijo menor quería dedicarse a la música, no lo recibió con entusiasmo y llegó a percibirlo como un competidor. Enrique abandonó entonces el hogar familiar y se trasladó a Canadá, alejándose también de sus hermanos. Padre e hijo estuvieron cerca de diez años sin hablarse, intercambiando indirectas a través de entrevistas. Finalmente, fue Enrique quien dio el paso para la reconciliación, retomando el contacto y sellando una relación que, con el tiempo, se ha normalizado. Julio Iglesias ha llegado incluso a felicitarlo públicamente en redes sociales en algunas ocasiones.

Los hijos de su matrimonio con Miranda Rijnsburger

Julio Iglesias conoció a Miranda Rijnsburger en 1990, aunque no se casaron hasta 2010. Con la exmodelo holandesa ha tenido cinco hijos: Miguel Alejandro (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24) y Guillermo (18).

Julio Iglesias con algunos de sus hijos con Miranda Rijnsburger | Gtres

Aunque el cantante siempre se ha mostrado orgulloso de todos ellos, las gemelas Victoria y Cristina son las más mediáticas. Interesadas en la moda y el mundo digital, probaron suerte como creadoras de contenido y debutaron en la Gala Met de 2019, un momento que supuso un gran orgullo para su padre.

Tras las informaciones surgidas en torno a las acusaciones contra Julio Iglesias, ha trascendido que ninguno de estos hijos reside actualmente con él en Punta Cana. Todos vivirían con su madre en la residencia familiar de Miami, manteniendo así una vida más alejada del foco que rodea al cantante en la actualidad.