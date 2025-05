Enrique Iglesias cumple 50: su relación con Anna Kournikova, su complicada infancia y su famoso lunar

Una vida discreta en lo personal, pero con una carrera imparable en lo profesional. Así ha sido el recorrido de Enrique Iglesias, que este 8 de mayo cumple 50 años. Medio siglo que le ha dado para construir una sólida relación con Anna Kournikova, tener tres hijos y convertirse en uno de los cantantes latinos más exitosos del mundo.

Pero detrás de su imagen de sex symbol internacional hay una historia menos conocida, marcada por una infancia complicada, una vocación perseguida en silencio y una ruptura con su padre que duró una década.

Enrique Iglesias en un concierto | Gtres

La historia de amor con Anna Kournikova

Enrique y Anna Kournikova se conocieron en el año 2001 durante el rodaje del videoclip de Escape, donde la tenista rusa interpretaba a una fan. La química fue inmediata y desde entonces no se han separado. Aunque siempre han sido muy discretos, su relación ha superado la prueba del tiempo: el 16 de diciembre de 2017 nacieron sus mellizos, Nicholas y Lucy, y el 30 de enero de 2020 llegó su hija pequeña, Mary.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova | Gtres

La familia vive alejada del foco mediático en una mansión en Miami y apenas comparten momentos en redes sociales. Aun así, cuando lo hacen, dejan ver una vida familiar estable, divertida y muy cómplice.

La complicada infancia de Enrique Iglesias

Pero no siempre todo fue tan idílico. La infancia y juventud de Enrique estuvo marcada por la distancia con sus padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler. Cuando él tenía solo tres años, la pareja —entonces instalada en Madrid— se separó, y Julio se mudó a Miami. Luego, con seis años, vivió un suceso traumático: ETA secuestró a su abuelo, el doctor Julio Iglesias Puga. Fue entonces cuando, por seguridad, decidieron enviar a Enrique y a sus hermanos mayores, Chábeli y Julio Jr., a vivir a casa de su padre.

Apenas con siete años, el pequeño Enrique ya estaba lejos de su madre y en un hogar donde tampoco estaba presente la figura paterna, ya que Julio Iglesias se encontraba inmerso en su carrera. Sus abuelos paternos y su niñera, Elvira Olivares, se convirtieron en sus referentes y confidentes durante esa etapa.

Julio Iglesias con sus hijos mayores | Gtres

El inicio de su carrera

Desde muy joven, Enrique supo que quería dedicarse a la música. Pero también sabía que su familia no lo apoyaría. Por eso, empezó a componer y grabar a escondidas. Fue su niñera quien le prestó 500 dólares para grabar su primera maqueta, que presentó a varias discográficas haciéndose pasar por Enrique Martínez, natural de Guatemala.

Sí, era un nepo baby, pero no quería que nadie le abriera puertas por ser hijo de quien era. Y lo consiguió. A los 18 firmó su primer contrato y a los 20 ganó el Grammy al mejor álbum de pop latino con su debut.

Enrique Iglesias en un concierto | Gtres

Cuando Julio Iglesias se enteró de que su hijo había decidido seguir sus pasos sin avisar, no lo encajó nada bien. No solo no le dio la enhorabuena, sino que lo vio como un competidor. Enrique, dolido, abandonó la casa familiar y se fue a vivir a Canadá, distanciándose también de sus hermanos.

Padre e hijo estuvieron 10 años sin hablarse, lanzándose indirectas en entrevistas. Finalmente, Enrique dejó a un lado el rencor, llamó a su padre y sellaron la reconciliación.

¿Qué pasó con su famoso lunar?

Durante el meteórico ascenso a la fama de Enrique Iglesias, en el que no solo fue admirado por su voz, sino también por su belleza, su lunar circular del lado derecho de la cara se convirtió en su seña de identidad. Un poco como le ocurre a Cindy Crawford con el que tiene sobre el labio.

Enrique Iglesias cuando tenía su lunar | Gtres

No obstante, en 2003, decidió someterse a una cirugía para extirpárselo, ya que su temor constante era que con el tiempo se terminase volviendo canceroso. Sea como fuere, Enrique Iglesias, sin lunar y con 20 años más encima, sigue siendo uno de los hombres más deseados del panorama musical. ¡Feliz cumpleaños!