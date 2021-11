Tamara Falcó recuerda cómo se enteró de la muerte de su padre, Carlos Falcó

En marzo de 2020 Carlos Falcó, el marqués de Griñón, falleció víctima del coronavirus. Una dura noticia que afectó a su mujer, Esther Doña, y también a sus hijos, sobre todo a Tamara Falcó, ahora actual Marquesa de Griñón. En numerosas ocasiones, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha hablado sobre su padre, incluso aseguró que le gustaría que su boda con Íñigo Onieva fuera en casa de su padre.

Ahora, Tamara Falcó ha sido la invitada de 'Lazos de Sangre', dedicado a su padre, y allí ha hablado por primera vez de cómo vivió la pérdida de su progenitor, con el que estaba muy unida: "Qué suerte haber tenido un padre tan bueno. Le echo tanto de menos porque ha sido tan bueno, tan especial, tan cariñoso... Es un regalo que me ha dado él y me siento súper privilegiada".

Además, ha querido recordar cómo se enteró de la muerte de Carlos Falcó: "Va al hospital un jueves, le cogen muestras y le mandan a casa, el sábado le dicen neumonía. Mi hermano Manolo le gestionó una ambulancia y se lo llevan al hospital y ahí él se asusta. Pero desde el hospital manda mensajes muy optimistas. Cada vez que hablábamos con él iba perdiendo más la respiración, le costaba acabar las frases... Fue todo muy rápido. Lo llevaron a la UCI y yo ahí no sabía que ya no iba a responder".

"El viernes me llama mi hermana Xandra para decirme que había fallecido. Estábamos en confinamiento y ahí estaba mi familia. Mi hermana Ana se puso a llorar conmigo, ella sabía cómo me sentía porque ella ha perdido a su padre y sabe lo que es perder a un padre", explicaba Tamara, de lo más afectada al recordar ese momento junto a su hermana Ana Boyer.

El mensaje desde el hospital

Además, Tamara también ha revelado el mensaje que Carlos envió a sus hijos desde el hospital: "Él desde el hospital manda un mensaje: 'No hay nada como la salud pública. Me han dado unos sandwiches estupendos, tengo un parque enfrente' decía. Todo para que no nos preocupáramos lo más mínimo y pensáramos que estaba en el Ritz. Pero cada vez que íbamos hablando con él iba perdiendo la respiración".

