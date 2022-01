Chenoa va al hospital con su prometido Miguel Sánchez Encinas

La cantante Chenoa visitaba el pasado fin de semana el hospital Ruber Internacional de Madrid, junto a su novio el doctor Miguel Sánchez Encinas. El médico es jefe de servicio de Urología en este centro.

Se desconocen los motivos de su vista, solo se pudo ver a la pareja llegar al hospital, en una posición muy cariñosa y demostrando la enorme complicidad que comparten. Tanto Chenoa como Miguel lucían un 'look' muy invernal, ambos se encontraban muy abrigados, llevaban gorros y abrigos, debido al frío que esta haciendo actualmente en los primeros días del año.

Chenoa y Miguel entrando al hospital | Gtres

En la entrada del centro hospitalario donde trabaja el doctor Encinas, Chenoa agarraba de la mano a su pareja y abrazados se dirigían al interior de la clínica. De manera, que el motivo de su visita podría ser por trabajo de Miguel, es decir, por algún tema médico o administrativo.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas entrando al hospital | Gtres

La cantante sigue con los preparativos de su boda, que a causa del Covid-19 ha tenido que retrasar en numerosas ocasiones, sin embargo, hace apenas unos meses anunciaba la fecha oficial, que se celebrará el próximo mes de junio en Mallorca: "¡Miguel y yo al fin nos casamos en junio de 2022!", anunciaba en la revista ¡HOLA!, además de aprovechar para confirmar que finalmente el enlace tendría lugar en su tierra, Mallorca: "Estábamos entre Madrid y Mallorca y, al final, nos decantamos por mi tierra. Nos hace muy feliz tener ya la fecha".

Por el momento, la cantante no ha dado más detalles de su enlace, pero sí aseguró que no iba a invitar a todos su compañeros de 'Operación Triunfo' ya que quería un enlace íntimo con tan solo su familia y amigos más cercanos, ya que no quería exponer al coronavirus a las personas más mayores que fueran a la boda.

