Chenoa se sincera sobre su boda: "He sido muy feliz sin casarme y casándome"

La boda de Chenoa es uno de los temas más comentados de las últimas semanas. Desde que anunciara la fecha definitiva de su boda con Miguel Sánchez Encinas, que será en julio de 2022 en Mallorca, han sido muchas las noticias que han rodeado su enlace.

Días después de revelar la fecha, la cantante contaba que no invitará a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo': "Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos".

Poco después, sus compañeras Natalia y Gisela hablaban al respecto, la primera aseguraba que sería "un día muy especial" y la segunda que "todavía no está invitada" a esta segunda fecha.

Su entrevista más sincera

Ahora la cantante, ha tenido una entrevista con El País y ha querido sincerarse sobre cómo vivió su ruptura con David Bisbal y el 'momento chándal' y también sobre su futura boda con Miguel Sánchez Encinas.

"Los medios han aprendido mucho y ahora tienen mucho más cuidado con lo que sueltan de manera gratuita. Antes era mucho más fácil que te diesen cera porque sí. También te digo que la Chenoa que salió a ese portal en chándal no es la misma que con la que estás hablando ahora", comenzaba, hablando sobre aquel momento que vivió hace más de 10 años.

"Es como si yo te pregunto a ti qué tal en la universidad. Me costó mucho trabajo reírme de mí misma y decirme: 'Pobre chica, la voy a ir a salvar'. Yo pasé por aquello en un momento en el que no se alzaban tantas voces femeninas, pero supongo que ha habido, hay y habrá muchas chicas en chándal llorando en un portal. No soy la única", se sinceraba.

Sobre su boda, a aclarado que "habrá una parte de ilusión en gente que me tiene mucho cariño, pero sí, hay mucha gente que piensa: "Mira, al fin es feliz". Mira, no: yo he sido muy feliz sin casarme y casándome".

