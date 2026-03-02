El pabellón vivía uno de esos partidos intensos en los que cada jugada cuenta, pero más allá del marcador hubo una imagen que captó todas las miradas: la de la infanta Cristina volcada en apoyar a su hijo, Pablo Urdangarin.

La Infanta Cristina viendo el partido de su hijo | Europa Press

Atenta a cada movimiento sobre la pista, la infanta siguió el partido de balonmano de su hijo como cualquier madre haría, nerviosa y con emoción. Miradas, sonrisas cómplices y palabras de ánimo marcaron su actitud durante todo el partido. En varios momentos, cuando Pablo se acercó a la grada, madre e hijo intercambiaron miradas y gestos que reflejaban la buena relación que tienen los dos.

La infanta Cristina y su hijo, Pablo Urdangarin | Gtres

Tras un descanso, la escena se volvió aún más emocionante. La infanta Cristina saludó cariñosamente a su hijo, dándole un beso y unas palabras al oído que da a entender el orgullo por el buen partido que estaba haciendo. Pablo, le devolvía el gesto con una sonrisa cómplice y agradecido por el apoyo de su madre durante todo el partido.

Más allá del resultado, lo que quedó claro es que la infanta Cristina vive cada partido como una madre más… aunque su presencia, inevitablemente, nunca pase desapercibida. No es la primera vez que la infanta acompaña a su hijo a un partido de balonmano, pero en esta ocasión las imágenes han tenido especial atención por la naturalidad y cercanía que transmiten.