María Zurita evita las preguntas sobre la situación del rey Juan Carlos atrapado en Abu Dabi: "No sé"

La preocupación por la situación del rey Juan Carlos I ha aumentado en las últimas horas tras el cierre de vuelos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la gravedad del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las restricciones han hecho imposible que los españoles que residen ahí, incluido el monarca emérito, puedan volver a España con normalidad.

En ese contexto, María Zurita, sobrina del rey Juan Carlos e hija de la infanta Margarita, ha sido preguntada por la prensa. Con gesto serio y cargando bolsas y un portatrajes, María se mostró discreta al ser cuestionada sobre la situación familiar y los posibles planes de retorno del Rey Emérito. Su respuesta fue corta: "No sé".

María Zurita haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El rey Emérito permanece temporalmente en un hotel de Abu Dabi mientras su residencia habitual está en obras, según han detallado medios internacionales que siguen la evolución de su estancia ahí.

La actitud de María es un reflejo de la discreción que mantiene la familia en temas personales, especialmente en situaciones de mucha atención mediática. A pesar de su cercanía con el rey emérito, la sobrina ha optado por no echar más leña al fuego ni ofrecer detalles que pudieran alimentar informaciones contradictorias.

María Zurita, con su hijo y su tío, el rey Juan Carlos | Gtres

La situación del exmonarca sigue siendo objeto de interés tanto en España como internacionalmente, con medios que destacan que, pese a las tensiones del conflicto, Juan Carlosc se encuentra "bien y tranquilo" en Abu Dabi.