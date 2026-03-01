40 EDICIÓN CELEBRADA EN BARCELONA
Ana Mena coincide con su cuñado Mario Casas en los Goya y asegura que con su familia política se siente "como en casa"
Ana Mena ha vivido un día intenso entre la Medalla de Andalucía en Sevilla y su presencia en los Premios Goya 2026, celebrados en Barcelona, donde ha actuado durante la gala. Una noche en la que ha coincidido con su familia política, ya que Mario Casas está nominado a Mejor Actor por la película Muy lejos.
Ana Mena ha vivido un 28 de febrero de vértigo: por la mañana recogía en Sevilla la Medalla de Andalucía y, horas después, ya estaba en la alfombra roja de los Goya en Barcelona, en uno de los días más intensos y especiales de su carrera. Explica que ha sido un auténtico maratón, pero muy ilusionante: "Ha sido un viaje express, un relámpago. Ha sido un día muy estresante, pero muy emocionante. Muy feliz, muy feliz. Muy orgullosa, muy orgullosa".
En cuanto a su participación en la gala, asegura que está especialmente ilusionada con el número que va a presentar: "La verdad es que estoy súper contenta, vamos a hacer un homenaje precioso, una colaboración que a priori puede ser un poco extraña, pero ya veréis que queda muy bonito". Añade, entre risas, que prefiere no desvelar demasiados detalles porque no la dejan hablar más: "No, no me van a dejar, yo creo que no me van a dejar".
Por otro lado, se moja con sus favoritas de la noche y confiesa que siente debilidad por una de las pelis del año: "A mí me encantan Los Domingos y voy a decir también Muy lejos, porque además Mario está espectacular en esa peli y Gerard, que está en su debut de director, lo ha hecho espectacular, peliculón, la súper recomiendo".
También reconoce que se siente muy a gusto en la familia Casas y que con ellos está como en casa: "Imagínate, ¿no? Como en casa, ¿no? Son encantadores. Con Mario no, con la familia, con Cristian y eso sí, pero a Mario no lo he visto, a ver si le encuentro por aquí, es que estamos sin parar".
Por último, habla con cariño y humor de Óscar Casas y de su faceta más musical, dejando claro que él también se defiende: "Yo digo que afina muy bien, pero eso preguntarle a él". Y explica que en esta ocasión no la acompaña en los Goya por motivos profesionales: "Óscar tiene otros compromisos hoy. Mandamos un besito".
