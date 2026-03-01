SU REACCIÓN
Jaydy Michel, sobre los rumores de relación ente Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: "No importa con quién esté"
Jaydy Michel no se ha perdido la 40 edición de los Premios Goya y en su alfombra roja, ha reaccionado a la supuesta nueva ilusión de Alejandro Sanz, Stephanie Cayo.
Jaydy Michel ha tenido que ejercer de improvisada portavoz de Alejandro Sanz, que se encuentra de gira en Latinoamérica envuelto en rumores por asuntos del corazón.
Su primera mujer ha sido una de las invitadas a los Premios Goya y allí se ha pronunciado sobre el posible romance que tiene con Stephanie Cayo.
Es lo que tiene mantener una excelente relación con tu ex y encima haber recibido un perdón público en el último documental del cantante. "Si a él le parecía correcto hacerlo, a mí me parece estupendo", ha respondido la mexicana al respecto, tras admitir Sanz en su documental que no se portó bien con ella durante su relación.
"Lo bueno es que tiene el apoyo de sus hijos, por eso te puedo decir que tiene mi apoyo y creo que ha hecho un buen trabajo", ha añadido.
Sobre Stephanie Cayo, el supuesto nuevo amor de Alejandro, según reveló ¡HOLA!, Jaydy prefiere ser discreta: "De eso no tengo ni idea, y aunque supiera tampoco iba a ser yo quien tenga que decir nada, yo eso lo respeto mucho, pero no tengo ni idea".
Jaydy Michel tiene claro que lo único que quiere "es de verdad que esté bien, que esté contento así como yo estoy muy feliz con mi vida y yo creo que entre los dos tenemos ese apoyo que es importante siempre para que nuestra hija esté bien y su familia, mi familia, o sea, que no importa con quién esté, con que él esté contento, yo estoy feliz".
