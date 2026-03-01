Inflamación silenciosa: 6 señales que podrían indicar que tu cuerpo lleva tiempo pidiendo ayuda

Se habla mucho de alimentación antiinflamatoria, de suplementos para bajar la inflamación y de hábitos saludables que prometen equilibrar el organismo. Pero más allá de la tendencia, pocas veces entendemos realmente qué significa estar inflamado... y cuándo esa inflamación deja de ser puntual para convertirse en un problema silencioso.

La bióloga y nutricionista Isabel Raya lo explica con claridad: la inflamación no es negativa en sí misma. Es, de hecho, un mecanismo imprescindible para sobrevivir. "Gracias a ella cicatrizamos, superamos una infección o nos recuperamos de un esfuerzo físico. Sin inflamación, el cuerpo no podría repararse", señala.

El problema aparece cuando esa respuesta, que debería activarse de forma puntual, no termina de apagarse.

Qué es la inflamación silenciosa

Cuando el organismo permanece en un estado inflamatorio leve pero constante, hablamos de inflamación crónica de bajo grado, también conocida como inflamación silenciosa.

No produce dolor agudo ni síntomas llamativos. Es más sutil. Y precisamente por eso, más difícil de detectar.

Isabel Raya lo compara con "una alarma de incendios que suena muy bajito, pero de manera continua". No molesta lo suficiente como para reaccionar, pero tampoco desaparece. Y con el tiempo, nos acostumbramos.

Mujer cansada bostezando | Freepik

Señales que no deberíamos normalizar

Muchas personas integran ciertos malestares en su rutina diaria pensando que forman parte del ritmo de vida actual. Pero cuando estos síntomas se repiten y se mantienen en el tiempo, pueden estar enviando un mensaje.

Según la especialista, estas son algunas señales habituales:

Fatiga persistente : Levantarse ya cansado, incluso después de haber dormido suficientes horas.

: Levantarse ya cansado, incluso después de haber dormido suficientes horas. Sueño poco reparador : Dormir, pero no sentir descanso real.

: Dormir, pero no sentir descanso real. Molestias corporales frecuentes : Sensación de cuerpo cargado, agarrotado o dolores difusos que aparecen y desaparecen sin causa clara.

: Sensación de cuerpo cargado, agarrotado o dolores difusos que aparecen y desaparecen sin causa clara. Problemas digestivos habituales : Pesadez, hinchazón o malestar digestivo que se repite hasta convertirse en normal.

: Pesadez, hinchazón o malestar digestivo que se repite hasta convertirse en normal. Cambios en el estado de ánimo : Mayor irritabilidad o menor tolerancia al estrés.

: Mayor irritabilidad o menor tolerancia al estrés. Dificultad para concentrarse: La conocida "niebla mental", es decir, cuesta pensar con claridad o rendir como antes.

Mujer con dolor en el hombro | Freepik

No es un diagnóstico, pero sí una señal de alerta

Raya insiste en que ninguno de estos síntomas, por separado, permite establecer un diagnóstico. Pero cuando aparecen de forma conjunta y persistente, dibujan un patrón que conviene revisar con un profesional sanitario.

El cuerpo rara vez falla de repente. Antes avisa. Y lo hace con señales pequeñas, repetidas, casi imperceptibles.

Escuchar el cuerpo sin obsesionarse

En el contexto social que vivimos, en el que el estrés, la falta de descanso y los ritmos acelerados son habituales, la inflamación silenciosa se ha convertido en una realidad cada vez más comentada. Pero el objetivo no es vivir en alerta constante.

"Aprender a reconocer las señales, entender qué las mantiene activas y actuar sobre el estilo de vida permite intervenir antes de que el problema sea grande. No desde el miedo ni la obsesión, sino desde una escucha más consciente del cuerpo", concluye Isabel Raya. Porque quizá la clave no está en hacer más, sino en dejar de normalizar lo que no es bienestar.