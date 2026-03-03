La complicidad de Kate y Lila Moss: por qué son mucho más que madre e hija

Kate Moss y su hija, Lila Moss, se han convertido en dos de las grandes protagonistas de las últimas Semanas de la Moda. En Londres demostraron que forman un tándem imbatible en cuestión de estilo y en Milán desfilaron como auténticas diosas de la pasarela.

Kate y Lila Moss | Getty Images

Ahora es el turno de París, donde madre e hija han vuelto a evidenciar su complicidad desde su llegada. Coordinadas en blanco y negro, Kate apostó por una falda satinada blanca con blazer negra de terciopelo, mientras que Lila eligió pantalón de traje blanco, camiseta básica y abrigo negro de la firma Hommegirls. Sus estilismos coordinados —que podemos ver en el vídeo de este artículo— vuelven a confirmar que, además de compartir profesión, comparten una conexión especial.

Lila siguió los pasos de su madre

Kate Moss tuvo a su única hija, Lila Grace, el 29 de septiembre de 2002, fruto de su relación con el editor Jefferson Hack. Aunque la pareja se separó dos años después del nacimiento de la pequeña, siempre mantuvieron una relación cordial para centrarse en la crianza de su hija.

La implicación de Moss en ofrecerle a Lila un entorno seguro se ha reflejado en la estrecha relación que mantienen. A sus 23 años, la joven ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje, consolidándose como uno de los rostros más cotizados de su generación.

En una entrevista con Vogue, Lila explicó que durante años su madre se mostró reticente a que entrara en la industria: "Cuando era más joven no me lo planteaba porque mi madre se negaba a que entrara en la industria. Creo que no quería que lo hiciera sin estar segura primero de que las personas que ella conoce y en las que confía iban a velar por mí y porque estuviera bien. Cuando creó su agencia, se relajó porque sabía que iba a poder supervisar todo y que iban a cuidar de mí".

Kate y Lila Moss | Getty Images

Una relación cercana y admiración mutua

Lila no solo comparte rasgos físicos con su madre, también ha construido una identidad propia dentro del sector. La modelo ha sido referente por visibilizar su diabetes tipo 1, desfilando y posando con su bomba de insulina y monitor de glucosa sin ocultarlo, demostrando que la moda también puede ser un espacio de representación y normalización.

En redes sociales, Lila ha mostrado en varias ocasiones el orgullo que siente al posar junto a su madre en portadas o compartir front rows alrededor del mundo. Aunque su conexión es evidente y se las suele describir como "mejores amigas", ambas han reconocido tener personalidades distintas. Lila se define como más tímida y responsable que su madre a su edad, algo que podría estar relacionado con la educación que recibió por parte de su madre. Kate Moss aseguró ser "muy estricta" con su hija en una entrevista en 2016.

Kate y Lila Moss | Getty Images

Desde 2024 ya no viven juntas —Lila se mudó a Nueva York tras dejar Londres—, pero la distancia no ha hecho más que reforzar su vínculo. Cada vez que coinciden en eventos internacionales, su complicidad vuelve a ser uno de los focos de atención.