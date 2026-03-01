Andrea Duro habla de los preparativos de su futura boda en la alfombra roja de los Goya: "Pensaba que era más fácil"

Andrea Duro no ha querido perderse una de las citas más importantes del cine español: la noche de los Premios Goya. La actriz ha sido una de las primeras en desfilar sobre la alfombra roja que se ha extendido en L'Auditori de Barcelona, ciudad donde no se celebraban desde hace 26 años.

La intérprete se ha mostrado muy feliz de acompañar a todos sus compañeros en una noche tan especial, para la que ha elegido un impresionante look: vestido de Silvia Tcherassi, zapatos de Aquazzura y joyas y reloj de Festina.

Andrea Duro en los Premios Goya: vestido de Silvia Tcherassi, zapatos Aquazzura y joyas y reloj Festina | Gtres

Tras posar en el photocall, ha concedido unos minutos a Gtres y ha hablado, como nunca antes, sobre su futura boda. Un compromiso que anunció en octubre de 2025 con una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró su anillo de compromiso.

Sobre cómo van los preparativos, la actriz reconoce que organizar su boda está siendo más difícil de lo que esperaba: "Van, van... es que es un trabajazo. Lo de casarse yo pensaba que era una cosa más fácil, pero no. Bueno, voy tranquilamente organizando bien, priorizando un poco lo que para mí es importante para ese día de familia y amigos muy cercanos".

Andrea Duro, en los Premios Goya 2026 | Gtres

De momento, Andrea Duro prefiere mantener el misterio sobre su vestido de novia, que ha confesado que será de un diseñador que participe en la Mercedes-Benz Fashion Week. Lo que sí ha desvelado es el lugar donde se celebrará y la importancia que tiene para ella casarse allí: "Todavía no puedo revelaros nada, espero que un poquito más adelante... Lo que sí se sabe es que me caso en la Finca La Montaña, donde rodamos Física o Química: El reencuentro; es un poco cerrar un ciclo".