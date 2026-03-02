La actriz Vanesa Romeroha regresado a Madrid de lo más sonriente tras su gran noche en la 40 edición de los Premios Goya 2026. Esta vez la intérprete se hizo con todas las miradas, no solo por su elegancia, sino porque estaba allí por su segundo cortometraje, competía en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. En el photocall, Vanesa no pudo ocultar su alegría y admitió sentirse "muy feliz" por esta nominación, que supone un importante reconocimiento a su trabajo como directora.

Vanesa Romero, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Pero no solo la vida profesional le sonríe, lo sentimental también, ya que Vanesa llegó acompañada de su nueva pareja, aunque ha preferido mantener su identidad en secreto. En otras ocasiones ha confesado que se trata de alguien que no pertenece al mundo del espectáculo y que iba a intentar manejar su vida privada con discreción. Así que, sin entrar en detalles sobre su relación, dejó claro que se encuentra en una etapa "muy bonita" y disfrutando de esta nueva ilusión.

A pesar de querer dejar a un lado su vida privada, la actriz derrochó simpatía, tal y como hace en todos sus encuentros con las cámaras. Romero mostró su lado más cercano con los fotógrafos y periodistas que la esperaban, saludando con una sonrisa y comentando que estaba "todo fenomenal". Incluso agradeció los halagos sobre su pareja, mostrándose amable y agradecida al escuchar que decían que hacían "muy buena pareja".