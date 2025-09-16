Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cumple 40 años: fechas, diseñadores y todo lo que debes saber

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cumple 40 años y lo celebrará del 17 al 21 de septiembre con un calendario lleno de desfiles y estrenos. La cita, organizada por IFEMA Madrid con el apoyo del Ayuntamiento, presentará las colecciones de Primavera-Verano 2026 y reunirá a los grandes nombres de la moda española junto a diseñadores emergentes.

Esta edición llega con récord: un 30 % más de solicitudes respecto al año pasado y un 40 % más en EGO, la plataforma de jóvenes diseñadores. Además, el público general al que le interese el mundo de la moda podrá comprar entradas y vivir los desfiles en el Pabellón 14.1 de IFEMA. Los precios oscilan entre los 15 y los 450 euros, según el tipo de pase.

Así será la jornada inaugural

El 17 de septiembre arranca la semana de la moda con los Desfiles OFF en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Abrirá la jornada la invitada internacional Silvia Tcherassi, seguida de Palomo, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez y Simorra.

Otros diseñadores como Félix Ramiro, Pilar Dalbat, Rafael Urquízar, Juan Vidal y Erroz también presentarán sus colecciones en diferentes escenarios de Madrid.

¿Qué diseñadores veremos en IFEMA?

Desde el jueves 18, el protagonismo se centra en el Pabellón 14.1. La primera en mostrar sus novedades será Agatha Ruiz de la Prada, seguida de Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris y el debut de la marca de calzado artesanal Flabelus.

El viernes 19 destacan Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Baro Lucas y Lola Casademunt by Maite.

El sábado 20 será el turno de María Lafuente, Paloma Suárez, Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser, justo después de la entrega del Premio LOréal París.

El domingo 21 cerrará EGO, con firmas emergentes como SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo, que competirán por el Mercedes-Benz Fashion Talent. Este galardón, que se entrega en cada edición de MBFW Madrid, reconoce al mejor diseñador novel y se ha convertido en un trampolín para impulsar la carrera de jóvenes creadores dentro y fuera de España.

Cuatro décadas después, la pasarela de Madrid sigue siendo el gran escaparate del talento nacional. Un aniversario que reivindica la creatividad, la artesanía y el futuro de la moda hecha en España, por la que cada vez apuestan más famosas, incluidas la reina Letizia y Victoria Federica.