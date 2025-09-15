Elsa Anka cuenta qué le pasó a Ares Teixidó con su vestido en la boda "diferente" de Octavi Pujades y Anna Sennan

El pasado 19 de julio de 2025, Octavi Pujades y Anna Sennan se daban el 'sí, quiero' en Can Bonastre y la ceremonia destacó por su originalidad: mezclaron amor, romanticismo, humor y disfraces con referencia, sobre todo, a Star Wars.

La ceremonia de inicio era normal con sus trajes de novios y oficiada por el periodista David Moreno bajo un romántico sauce llorón, pero luego el mood cambiaba y los asistentes también debían cambiar de look.

Después de lo que viene a ser lo oficial en una boda, Octavi y Anna prepararon una fiesta de disfraces a la que obviamente todo el mundo debía ir con otro vestuario.

La confusión de Ares Teixidó

Pero resulta que este mensaje no fue entendido por todos los invitados como se pretendía y Ares Teixidó tuvo una confusión que acabó en una graciosa anécdota. La influencer apareció vestida de Jessica Rabit ya en la ceremonia y cuando se dio cuenta de su equivocación no quiso salir del coche hasta que todo el mundo estuviera disfrazado.

Así lo contaba Elsa Anka en una publicación de Instagram donde además mostraba las fotos oficiales de la boda:

"Hay bodas y bodas. Y luego está la de @annasenan y @octavipujades 😅 Una boda única, divertida, loka y también muuuuuy emotiva, eh? Que a todos se nos metió una cosita en el ojo con algún que otro discurso en la ceremonia 🥹 Luego llegó la fiesta y … ¡ya veis! Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?".

"Como anécdota, comentar que mi querida peque @aresteixido no entendió que lo de los disfraces era post ceremonia, en la fiesta, y se presentó tal cual de Jessica Rabbit en ella 🤣🤣🤣🤣 No quería salir del coche, claro. Guapísima, eso sí", contaba.

Ares Teixeidó comentaba la publicación para dejar claros los motivos de su graciosa equivocación: "Entendí boda "diferente" y yo llevé el "diferente" incorporado desde primera hora 😂😂😂 Quin riure! Qué bodorriooooo! Love u reina ❤️".