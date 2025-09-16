Los 5 mejores artículos de Amazon para mantener tu comida fresca y organizada

A pesar de que lo queramos alargar al máximo, el verano ha llegado a su fin. La vuelta a la rutina es inevitable y con ello la organización y el orden en casa. Pero cuando venimos de unas vacaciones sin apenas preocupaciones, volver al ruedo nos cuesta más de lo habitual.

Es por eso que, en este artículo, te traemos algunos artículos esenciales de Amazon para la organización de tu nevera. Con estos elementos, la vuelta al trabajo será más ordenada y fácil para toda la familia.

Mujer ordenando la nevera | Freepik

Para las frutas y verduras

Se trata de un recipiente para guardar frutas y verduras de forma individual. La base es de plástico duro, mientras que la tapa es de silicona, permitiendo una buena adaptación de todos los tamaños del alimento. Además, no ocupa el mismo espacio en la nevera que una fiambrera convencional.

Recipiente con tapa de silicona para frutas y verduras | Amazon

Este recipiente también cuenta con un sellado hermético, lo que permite mantener las frutas y verduras frescas por más tiempo, sin dejar lugar a la humedad y los olores. Puedes encontrar un pack de cuatro unidades de este utensilio reutilizable y fácil de lavar en Amazon por 14 euros.

Por si eres amante de las olivas

Si te gustan mucho las aceitunas, este producto te va a encantar: se trata de un tarro para encurtidos con un separador de líquido. El recipiente consta de dos partes, la primera es la más grande, donde se colocan las olivas en su jugo. Y, la segunda, cobra sentido cuando es el momento de comer: giras el tarro y se escurre el líquido.

Tarro para encurtidos con escurridor | Amazon

Esta opción es ideal para mantener las aceitunas siempre en su líquido: cuando ya no quieres comer más, giras el tarro de nuevo y las olivas vuelven a impregnarse de su propio jugo. Esta opción está disponible en Amazon por 20 euros.

Ni un huevo roto

No hay alimento más delicado que los huevos, así que te traemos la solución perfecta para tenerlos ordenados y que la posibilidad de que se rompan sea mínima. Se trata de un soporte con rampa para que los huevos estén siempre al alcance.

Soporte de almacenamiento de huevos | Amazon

Este sencillo artilugio disponible en Amazon por tan solo 13 euros es ideal para extraer los huevos con facilidad, puesto que cuando sacas uno, automáticamente está el siguiente preparado. Además es perfecto para optimizar el máximo espacio posible en el frigorífico.

Para los embutidos

Si consumes embutido a diario sabrás que si los envases se quedan abiertos el producto se pone malo. Pero es que las fiambreras son demasiado grandes para cuatro lonchas de embutido, ¿verdad?

Pues te traemos la mejor solución: unos porta embutidos planos y reutilizables. Con esto seguro que pondrás solución a las bolsas de plástico y a las lonchas de jamón pasados. En Amazon presentan un pack de cuatro por tan solo 12 euros.

Porta embutidos | Amazon

Por si eres un apasionado del queso

El último artículo para la nevera es un recipiente para los quesos. Aparte de presentar un diseño divertido y original con la tapa en forma de queso, tiene alguna que otra utilidad interesante para los amantes del queso.

Fiambrera para los quesos | Amazon

La primera y la más importante es que retiene a la perfección los olores tan fuertes del queso, esencial para que no huela toda la nevera. Pero, lo más destacable es la rejilla inferior, que ayuda a prevenir el moho de este alimento tan preciado. Lo puedes encontrar en Amazon por 14 euros.