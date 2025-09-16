SU PRIMER VERANO SIN ELLOS
Carla Goyanes, sobre la ayuda psicóloga tras la muerte de su hermana Caritina: "He sido la única que ha ido"
Carla Goyanes ha tenido que enfrentarse a su primer verano sin Carlos y Caritina Goyanes, que fallecieron con apenas tres semanas de diferencia en agosto de 2024. Reconoce que los niños son su mayor apoyo y que ha recibido ayuda profesional para sobrellevar las pérdidas de su padre y su hermana.
La prensa ha querido preguntar cómo le ha ido el verano a Carla Goyanes al cumplirse ya un año del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, y su hermana, Caritina Goyanes, y ella ha respondido: "Con altibajos pero bien, intentando ser súper positivos y alegres". Una actitud que sin duda mantiene gracias a sus hijos y sobrinos: "Tenemos muchos niños pequeños, son la razón de vivir y ellos se merecen que estemos bien".
También hablaba de la ayuda extra que ha recibido yendo a terapia para poder gestionar mejor su duelo: "Al principio nos recomendaron ir y demás, y creo que yo he sido la única que ha ido, soy muy obediente, y la verdad es que sí, muy bien". "Yo creo que nos están dando mucha fuerza desde arriba", decía respecto a que esta creencia le ayuda.
Con positivismo, Carla recalca que para ella se trata de un proceso en el que hay que ir siempre hacia arriba, porque solo se puede elegir un camino, el de hundirse o seguir hacia delante: "Hay muchas cosas bonitas por las que luchar, porque hay unos niños maravillosos que no se merecen ni que su madre ni que su tía se venga abajo".
