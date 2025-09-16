Carla Goyanes, sobre la ayuda psicóloga tras la muerte de su hermana Caritina: "He sido la única que ha ido"

La prensa ha querido preguntar cómo le ha ido el verano a Carla Goyanes al cumplirse ya un año del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, y su hermana, Caritina Goyanes, y ella ha respondido: "Con altibajos pero bien, intentando ser súper positivos y alegres". Una actitud que sin duda mantiene gracias a sus hijos y sobrinos: "Tenemos muchos niños pequeños, son la razón de vivir y ellos se merecen que estemos bien".

Cari Lapique, junto a sus hijas Carla y Caritina Goyanes | Gtres

También hablaba de la ayuda extra que ha recibido yendo a terapia para poder gestionar mejor su duelo: "Al principio nos recomendaron ir y demás, y creo que yo he sido la única que ha ido, soy muy obediente, y la verdad es que sí, muy bien". "Yo creo que nos están dando mucha fuerza desde arriba", decía respecto a que esta creencia le ayuda.

Carla Goyanes responde a la prensa | Europa Press

Con positivismo, Carla recalca que para ella se trata de un proceso en el que hay que ir siempre hacia arriba, porque solo se puede elegir un camino, el de hundirse o seguir hacia delante: "Hay muchas cosas bonitas por las que luchar, porque hay unos niños maravillosos que no se merecen ni que su madre ni que su tía se venga abajo".