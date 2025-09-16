Carmen Lomana opina sobre el revuelo de María Pombo y la lectura: "Ahora con tanta polémica se aficiona"

Después de que las palabras de María Pombo sobre la lectura se hicieran virales en redes creando una gran polémica a su alrededor, Carmen Lomana se ha pronunciado al respecto: "Creo que está en su perfecto derecho de que no le guste leer, y como ha dicho, una persona no tiene por qué ser mejor, mejor no pero más culta sí…".

Un tema en el que respalda a la influencer: "Cada uno que piense lo que quiera, si a esta niña, que además es una monada, es encantadora y es madre de familia, pues no le gusta, a lo mejor ahora con tanta polémica se aficiona".

Carmen Lomana respondiendo a la prensa | Europa Press

La reportera también ha querido sacar el tema de que la reina Letizia dijo el otro día: "Yo leo todo lo que puedo", en medio de todo este revuelo, reivindicando la importancia de la lectura en un colegio en el que se encontraba inaugurando el curso 2025-2026. Lo que, además de ser una manera de animar a los alumnos a leer, no se sabe si fue una respuesta ante esta polémica.

La relación de Carmen Lomana y María Pombo

Carmen Lomana además aseguraba que conoce a María Pombo personalmente aunque no tienen una estrecha relación. Se conocieron cuando la influencer acababa de romper con el futbolista Álvaro Morata: "Estaba hecha puré la pobre y dije, qué niña más mona, eres ideal".

Además, Carmen también ha estado comiendo en Camino Food and Drinks, en Madrid, el restaurante de Papín, el padre de María: "He ido al restaurante, yo no tengo ningún vínculo íntimo pero me cae muy bien, me gusta y no tengo nada en contra de ella".

La colaboradora de televisión y empresaria ha recordado la vez en que, a modo cariñoso, advirtió a María de no sobreexponer a su hijo Martín en redes sociales: "No la critiqué pero le dije, no expongas tanto a tu hijo", que en ese momento era hijo único. "Lo hice porque realmente le tengo mucho cariño y el niño me parece una maravilla, pero tiene un poco de derecho a la intimidad". Aunque María no se lo tomó muy bien: "Me dijo, no me lo hubiera imaginado de ti".

María Pombo sobre su polémica con la lectura | Gtres

Una advertencia que de hecho, algunas influencers están tomando como consejo, pues antes enseñaban más a sus hijos y ahora han dado un paso hacia atrás cuando han sido más conscientes de los posibles riesgos de exponer a los pequeños. En cualquier caso, Carmen concluía quitándole hierro al asunto, poniéndose en el lugar de María: "Yo si tuviera un niño probablemente haría lo mismo, me encantaría que lo conociesen".