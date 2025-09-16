EL DEBATE SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR
Carmen Lomana opina sobre el revuelo de María Pombo y la lectura: "Ahora con tanta polémica se aficiona"
Carmen Lomana ha hablado de su relación con María Pombo y su reciente polémica por decir que no le gusta leer. Además, ha aprovechado para contar cómo se conocieron y ha hecho una reflexión sobre la exposición de los hijos de las influencers en las redes sociales.
Publicidad
Después de que las palabras de María Pombo sobre la lectura se hicieran virales en redes creando una gran polémica a su alrededor, Carmen Lomana se ha pronunciado al respecto: "Creo que está en su perfecto derecho de que no le guste leer, y como ha dicho, una persona no tiene por qué ser mejor, mejor no pero más culta sí…".
Un tema en el que respalda a la influencer: "Cada uno que piense lo que quiera, si a esta niña, que además es una monada, es encantadora y es madre de familia, pues no le gusta, a lo mejor ahora con tanta polémica se aficiona".
La reportera también ha querido sacar el tema de que la reina Letizia dijo el otro día: "Yo leo todo lo que puedo", en medio de todo este revuelo, reivindicando la importancia de la lectura en un colegio en el que se encontraba inaugurando el curso 2025-2026. Lo que, además de ser una manera de animar a los alumnos a leer, no se sabe si fue una respuesta ante esta polémica.
La relación de Carmen Lomana y María Pombo
Carmen Lomana además aseguraba que conoce a María Pombo personalmente aunque no tienen una estrecha relación. Se conocieron cuando la influencer acababa de romper con el futbolista Álvaro Morata: "Estaba hecha puré la pobre y dije, qué niña más mona, eres ideal".
Además, Carmen también ha estado comiendo en Camino Food and Drinks, en Madrid, el restaurante de Papín, el padre de María: "He ido al restaurante, yo no tengo ningún vínculo íntimo pero me cae muy bien, me gusta y no tengo nada en contra de ella".
La colaboradora de televisión y empresaria ha recordado la vez en que, a modo cariñoso, advirtió a María de no sobreexponer a su hijo Martín en redes sociales: "No la critiqué pero le dije, no expongas tanto a tu hijo", que en ese momento era hijo único. "Lo hice porque realmente le tengo mucho cariño y el niño me parece una maravilla, pero tiene un poco de derecho a la intimidad". Aunque María no se lo tomó muy bien: "Me dijo, no me lo hubiera imaginado de ti".
Más Celebrities
- Sofía Mazagatos acepta la invitación de Mar Flores para volver a verse, ¿conseguirán ser de nuevo amigas?
- Nerea Rodríguez sale corriendo ante las preguntas sobre su supuesta relación con Miguel Ángel Silvestre
- Un año sin Luis Ortiz: así era Villa Sagitario, la mansión de Marbella donde vivió hasta el final con Gunilla von Bismarck
Una advertencia que de hecho, algunas influencers están tomando como consejo, pues antes enseñaban más a sus hijos y ahora han dado un paso hacia atrás cuando han sido más conscientes de los posibles riesgos de exponer a los pequeños. En cualquier caso, Carmen concluía quitándole hierro al asunto, poniéndose en el lugar de María: "Yo si tuviera un niño probablemente haría lo mismo, me encantaría que lo conociesen".
Publicidad