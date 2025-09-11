Javier Merino, tras cenar en la casa de Mar Flores, se desmarca de la polémica de las memorias de la modelo

La publicación de las memorias de Mar Flores está causando alguna que otra polémica ya que la modelo ha asegurado que en ese libro ha hablado de todos los episodios de su vida, tanto los buenos como los malos. Unas revelaciones que salpicaban a Cayetano Martínez de Irujo que se aseguró que Mar siempre "mentía" y que no tiene ningún miedo de lo que pueda publicar en su libro.

Otro de los protagonistas más buscados tras la publicación de las memorias era Javier Merino, con quien mantuvo una relación de 18 años y tiene cuatro hijos en común. De hecho, siguen manteniendo estando en buena sintonía y es habitual ver al empresario entrar y salir de la casa familiar.

Javier Merino y Mar Flores en la comunión de uno de sus hijos | Gtres

Era en una de esas visitas cuando los micrófonos de Europa Press pillaban a Javier para preguntarle qué opinaba del nuevo proyecto de Mar Flores. "No sé nada, yo no estoy enterado de nada, perdonarme que estoy hablando por teléfono", aseguraba muy directo.

Cuando le decían si él había tenido la oportunidad de leer algo del libro, Javier Merino seguía en su postura desvinculándose del tema y evitando la polémica. "No he leído nada, perdonarme. No sé absolutamente nada", contestaba muy serio y cerraba la conversación con un: "No sé nada, no sé nada".

Javier Merino, preguntado por la prensa | Europa Press

Javier Merino y Mar Flores, 18 años de matrimonio

Mar Flores y Javier Merino formaron, durante más de 18 años, uno de los matrimonios más estables del panorama nacional. Tras una década en el ojo del huracán por su vida sentimental: su dramática separación del padre de su hijo Carlo, su relación con uno de los hombres más poderosos de nuestro país, Fernando Fernández Tapias; su supuesta infidelidad al naviero con Alessandro Lequio y su breve pero intenso noviazgo con Cayetano Martínez de Irujo, Mar recuperaba la ilusión y encontraba la paz que tanto tiempo llevaba buscando en el empresario madrileño en 1999.

Con Merino, dejó atrás las polémicas y se reinventó resurgiendo de sus cenizas tras haber tocado fondo y, en un discreto segundo plano, formó una familia con el dueño de la famosa sala Fortuny, padre de sus cuatro hijos menores: Mauro, Bruno, y los mellizos Beltrán y Darío.

Javier Merino y Mar Flores, en 2016 | Gtres

En 2018, después de más de 18 años juntos, la pareja anunciaba su separación a través de un comunicado, y desde entonces es habitual ver a Javier entrando y saliendo del domicilio en el que reside Mar con sus hijos, ya que su relación es cordial y aunque su historia de amor no funcionó, sí han sabido mantener su amistad.