Con la naturalidad que la caracteriza, Nuria Fergó ha atendido a los medios en un evento donde no ocultó su entusiasmo por asistir, por primera vez, a un concierto de Los Chunguitos: "Son historia de España", aseguró.

Allí, la artista también celebró el reencuentro con amigas a las que hacía tiempo que no veía como su excompañera Verónica Romero. Reconoció que mantener el contacto no siempre es fácil, especialmente cuando todas tienen agendas complicadas, pero destacó que este tipo de actos sirven precisamente para eso: verse, abrazarse y disfrutar juntas aunque sea por unas horas.

Nuria Fergo y Veronica Romero juntas | Gtres

Sobre su San Valentín, explicó que lo pasó en Málaga, donde entregó un premio y aprovechó para realizar un curso junto a dos amigas. Un fin de semana muy movido de trabajo, aprendizaje y familia. "Divinamente", resumió entre sonrisas.

En lo profesional, Fergó está en su mejor momento. Confirmó que lanzará un nuevo single y que continúa con la gira con la que celebra sus 25 años de carrera. "Estoy bastante entretenida", dijo, dejando claro que los proyectos no paran. En lo personal, aseguró encontrarse en un momento de crecimiento y estabilidad.

Nuria Fergó | Gtres

Preguntada por las críticas recientes hacia Rosa López por mantener la misma forma de cantar que en sus inicios, la cantante fue clara sin entrar en polémicas: "Es que cada uno se dedique a vivir su vida", aconsejó, mostrando su apoyo incondicional a su compañera.

También tuvo palabras de cariño tras el fallecimiento del padre de David Bisbal. La cantante confirmó que ya se había puesto en contacto con él: "Lo ha disfrutado todo el tiempo que ha podido y más".

Nuria Fergo en el concierto de Los Chunguitos | Gtres

Entre proyectos musicales y mensajes de apoyo, Nuria Fergó demuestra que sigue viviendo su carrera con la misma cercanía y energía que al principio, pero con la madurez que dan los años.