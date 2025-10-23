SALPICADO POR LA POLÉMICA
Eugenia de York visitó en secreto a su padre, el príncipe Andrés, pocos días después de su renuncia a los títulos
Eugenia de York ha sido fotografiada visitando a su padre, el príncipe Andrés en su residencia, el Royal Lodge, pocos días después de que el ya ex duque de York emitiese un comunicado anunciando su renuncia.
La familia real británica vuelve a estar salpicada por el escándalo. El pasado viernes 17 de octubre, el príncipe Andrés emitía un comunicado en el que anunciaba su renuncia a todos sus títulos y honores, incluido el de duque de York.
Una decisión que ha ocupado portadas internacionales y que demuestra su intención de distanciarse públicamente de la familia de Windsor, evitando así ser salpicada por las polémicas que desde hace años persiguen al Príncipe por su amistad con Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense convicto por tráfico sexual de menores. Incluso, en 2024, el hijo de la reina Isabel fue acusado por Virginia Giuffre (antes conocida como Virginia Roberts) de haber participado en actividades sexuales con ella cuando era menor.
Unas acusaciones que él mismo negó y que intentó explicar a través de una entrevista que concedió en 2019, al programa BBC Newsnight. Declaraciones que fueron muy cuestionadas y que no convencieron a la opinión pública.
Y aunque su lugar dentro de la Familia Real Británica se ha visto relegado durante los últimos años, evitando así acaparar la atención mediática, el escándalo ha perseguido al príncipe Andrés y ha terminado renunciando.
A pesar de su difícil situación, el hermano del rey Carlos cuenta con el apoyo de su familia y recientemente su hija, Beatriz de York, fue fotografiada este lunes visitando de forma muy discreta a su padre en su residencia: el Royal Lodge, dentro del parque de Windsor, pertenece al Crown Estate, parte del conglomerado de propiedades de la Corona.
