La noche del jueves 19 de febrero, Madrid se llenó de emoción. La plaza de toros de Las Ventas fue testigo de la esperada vuelta de Los Chunguitos, el grupo flamenco que ha marcado generaciones. Entre los rostros conocidos que no quisieron perderse el reencuentro, estuvo Ortega Cano, siempre elegante y cercano. "Es uno de los referentes de todo lo que yo he conocido de la música. Los Chunguitos son de gente humilde, de gente sencilla de Vallecas", confesaba feliz de poder verlos en directo.

Ortega Cano ante las cámaras | Gtres

Ortega disfrutó del ambiente, tanto que su actitud tranquila no desapareció en ningún momento, reconociendo que "está feliz" y que lo más importante es que sus hijos están bien. Sin embargo, hablando de familia, hubo un momento de nostalgia para recordar a una de las más grandes de España: Rocío Jurado, la mujer que marcó su vida para siempre y con quien compartió más de once años de matrimonio.

Ortega Cano atendiendo a la prensa | Europa Press

Parece que febrero ha sido un mes cargado de recuerdos para el maestro ya que por estas fechas hace 31 años celebraba su boda con la inolvidable Rocío. Con total sinceridad no dudó en hablar sobre ese momento tan especial, aseguró que el día de su boda fue algo muy bonito, aunque reconoció que los nervios y la atención a todos los detalles le impidieron acordarse de todo lo que sucedió. Aún así el torero hizo saber a los reporteros que sigue muy viva en su memoria con un sincero: " Está viva en el recuerdo de todos" acompañado de un: "Yo nada más que viajo de un sitio a otro y nada más que la voz de Rocío".

Rocío Jurado y Ortega Cano en su boda | Gtres

Lo que también tiene presente es la felicidad y el cariño que compartieron durante mucho tiempo: "La recuerdo mucho", aseguró mientras reconocía que volvería a casarse con ella "sin lugar a dudas". Y es que el amor con el que habla de ella hace que todos sientan lo grande y puro que fue y que a día de hoy sigue siendo, aunque sea de otra manera. La noche de Los Chunguitos se convirtió en un encuentro de flamenco pero también de recordar a la familia y a los que ya no están.