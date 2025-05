Mónica Hoyos defiende que Genoveva Casanova quiera ir a la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Es la madre de sus hijos"

Desde que se anunció que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjanpasarán por el altar el próximo octubre, han sido varias las polémicas y especulaciones a las que se han enfrentado.

Recientemente, ambos protagonizaron una tensa discusión en público que llamó mucho la atención de los medios. Además, la periodista Pilar Vidal reveló a Espejo Público que la controversia que rodea a Genoveva Casanova, exmujer del jinete y cuya presencia o no en la boda aún está en el aire.

La mexicana goza de muy buena relación con el hijo de la Duquesa de Alba después de su divorcio. De hecho son muchos los detalles entre los dos que evidencian una buena sintonía, pero parece que estos meses no ha sido así ya que Genoveva querría acudir al enlace y Bárbara no estaría por la labor.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo en 2020 | Gtres

En este sentido, otra de las ex de Cayetano, Mónica Hoyos, que ha acudido a la comunión del hijo de Juan Peña y Sonia González, ha dado su opinión ante las cámaras de Europa Press.

"Genoveva es la madre de sus hijos, no es solo su ex, es familia, entonces entiendo que ella quiera formar parte de la boda, formar parte de la nueva vida porque sus hijos sin duda van a estar involucrados", la ha defendido.

Mónica Hoyos | Gtres

Eso sí, a pesar de que ella iría si le invitan, no se compara con Genoveva porque "lo mío no es lo mismo, no es una relación tan larga ni con hijos, al final no son los mismos sentimientos", por eso entiende que "Genoveva tenga otro tipo de sentimientos".

Por último, en cuanto a cómo recuerda a Cayetano, la colaboradora de televisión desvelaba que "me parecía un tipazo en ese momento, yo me estaba separando del amor de mi vida en ese momento, que era Carlos y su actitud era de: 'Venga, vamos a Kenia'. De un príncipe, de una persona que le apetecía conocerme entonces... En ese momento a mí me parecía muy bien, pero los momentos cambiaron".