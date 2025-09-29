Cayetano Martínez de Irujo reaparece sin querer dar detalles sobre su boda con Bárbara Mirjan

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya está a la vuelta de la esquina. Tras casi una década de amor, la pareja sellará su relación el próximo 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla | Gtres

Y no será una boda cualquiera: entre los invitados confirmados estarán nada menos que el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y Alfonso Díez, el viudo de la inolvidable Cayetana de Alba, que con un "hombre, claro" confirmaba su asistencia a este enlace.

Alfonso Díez atendiendo a la prensa | Europa Press

Con todo listo para el gran día, Cayetano ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de uno de sus últimos planes como soltero. Eso sí, lo ha hecho sin su prometida. El duque de Arjona se dejó ver este domingo en la plaza de toros de La Maestranza, donde Morante de la Puebla y Roca Rey hicieron vibrar al público.

Y entre los asistentes, muchos rostros conocidos: su sobrina Cayetana Rivera, que sigue sin pronunciarse sobre su ruptura con Manuel Vega, Vicky Martín Berrocal con su hermana Rocío, Rafa Medina, Joaquín Moeckel o Nuria González junto a sus hijos Alma e Iván.

Pero, a pesar de estar a punto de vivir uno de los momentos más felices de su vida, Cayetano no parecía estar de humor para las cámaras. Serio y esquivo, evitó hablar de los preparativos de la boda.