Vicky Martín Berrocal cuenta las secuelas que le ha dejado perder 20kg

La diseñadora Vicky Martín Berrocal vuelve a hablar del sobrepeso debido al nuevo proyecto del que es embajadora, llamado 'Más grande que yo', con esta iniciativa, la diseñadora pretende concienciar a todo el mundo, del problema de salud que causa el sobrepeso, y como no, la mejor forma de hablar de un tema es desde la propia experiencia, tal y como Vicky ha hecho, en la presentación de su nuevo proyecto.

Berrocal acaba de perder 20kg, y ha querido compartir su historia con todo el mundo, para ayudar a aquellas personas que lo sufren o que tienen cerca a alguien con esta enfermedad al que poder ayudar. "La obesidad es una enfermedad en la que influyen muchos factores, no es ni una debilidad ni un defecto de la persona", así comenzaba Vicky sus declaraciones.

En varias ocasiones la diseñadora ha recalcado que no quiere tratar la obesidad como un tema tabú, de manera, que no ha dudado en abrir su corazón y sincerarse por completo sobre sus sentimientos y la ansiedad y los problemas físicos que le producía el tener sobrepeso: "A mí nunca me afectó lo que la gente pudiera pensar de mi aspecto físico, mi problema de sobrepeso hacía que me fatigara muchísimo, me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal".

Además ha querido destacar, que no todo es el pésimo estado físico, sino el resto de problemas que pueden derivar de este: "tener unos kilos de más no es saludable, te puede llevar a sufrir otras enfermedades".

Berrocal ha afirmado que esto no es cuestión de buscar cuerpos perfectos sino "encontrar el peso ideal de cada uno atendiendo a unos criterios médicos que garanticen una buena salud y mejoren la calidad de vida de cada persona", añadía que había hecho miles de dietas que fueron en vano debido al efecto rebote, y que hasta que no acudió a profesionales médicos no consiguió buenos resultados: "son los únicos capaces de reducir tu peso de forma saludable, priorizando la salud por delante de la estética".

