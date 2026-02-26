Antena 3 Logo Antena 3
ESCAPADA ROMÁNTICA EN LISBOA

La confirmación que faltaba: Pablo Alborán publica su primera foto junto a su novio, el modelo Juan Sesma

Tras confirmar que está "muy feliz", Pablo Alborán ha compartido una imagen junto a su novio, Juan Sesma, en Lisboa. Una foto que llega solo unos días después de que el modelo se refiriese a él como "mi novio".

Pablo Alborán haciendo declaraciones

Pablo Alborán ha decidido dar un paso más en mostrarnos cómo está viviendo su relación. El cantante ha publicado en Instagram una imagen tomada en Lisboa en la que aparece junto al modelo Juan Sesma. En la fotografía, captada frente al reflejo de una ventana, ambos posan con complicidad y gesto relajado, dejando ver una escena íntima y cotidiana que ha conquistado a sus seguidores.

El mensaje que acompaña la imagen, "Lisboa será siempre Lisboa". Pero la confirmación definitiva llega con un detalle que no ha pasado desapercibido: Juan Sesma también ha compartido en sus redes sociales varias instantáneas del mismo viaje. Paseos, rincones emblemáticos y momentos compartidos que evidencian que no se trata de una coincidencia, sino de una romántica escapada juntos.

Si durante años Alborán fue extremadamente discreto con su vida sentimental, ahora no se esconde y quiere dejar claro lo feliz que está con su pareja.

Hace apenas unos días, tras un concierto, el artista respondía con una sonrisa cuando le preguntaban por su relación. "Sí, muy feliz", afirmaba antes de despedirse. Y estas imágenes desde Lisboa no solo apoyan esas palabras, sino que refuerzan un momento personal especialmente dulce para el artista.

