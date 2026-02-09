Borja Thyssen vuelve a estar en boca de todos después de que salieran a la luz unas imágenes del hijo de la baronesa Carmen Thyssen huyendo de los fotógrafos en su coche, tras una jornada de compras en la Milla de Oro de Madrid junto a su mujer, Blanca Cuesta. Al salir del lugar Borja hizo todo lo posible para evitar a las cámaras, mostrándose distante, en silencio y dando la espalda.

La situación se salió de control cuando adelantó a cuatro vehículos, hizo cambios de carril consecutivos y superó el límite de velocidad. Un exceso que podría costarle puntos del carnet y multas según cómo se considere cada infracción. Algo un tanto arriesgado que tampoco le hizo ningún favor, ni le salvó de estar en los titulares debido a su actitud y las decisiones que ha tomado al volante.

Pocos días después, Borja reapareció en el 50º aniversario del Club Siglo XXI, en el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid. Un acontecimiento que estuvo presidido por el rey Felipe VI, y que estuvo entre los intereses de Borja, considerando que está muy vinculado al mundo artístico y del coleccionismo gracia a la herencia de la familia Thyssen y su propio interés por el arte.

Borja Thyssen ante las cámaras | Gtres

Pero su actitud fue la misma: ni una palabra para la prensa. Directo a su coche de lujo, junto a su mujer Blanca, como siempre, esperó que subiesen sus acompañantes y seguidamente dio la espalda a los periodistas, dejando claro que su vida privada no se negocia ni se comenta. Pero, eso sí, sin perder el respeto ni causar ningún tipo de problema.