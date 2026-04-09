Antonio Carmona habla sobre el embarazo de Lola Orellana, hija de Rosario Flores: "La veo guapísima y muy bien"

Madrid se ha convertido en el punto de encuentro de la música y la emoción con la presentación del libro Now or Never, una biografía dedicada al guitarrista Pepe Habichuela. Y allí, como no podía ser de otra manera, estaba Antonio Carmona, orgulloso de su familia y de su legado.

"Mi tío es una institución de la guitarra", decía con emoción, dejando claro que el evento ha sido muy especial para él. "Mi tío Pepe Habichuela es uno de los grandes de la guitarra".

Antonio Carmona con la prensa | Europa Press

Y es que el artista no dudó en hablar del esperado bebé de Lola Orellana, una noticia que ha llenado de alegría a todo su entorno. "Con mucha ilusión, ojalá que venga bien, que esté todo bien".

Antonio, que mantiene una relación muy cercana con Lola, ha tenido unas cariñosas palabras para ella. "La veo guapísima y la veo que va a tener una persona muy bonita", comentaba, visiblemente emocionado ante la llegada del nuevo miembro de la familia.

Además, quiso tranquilizar sobre cómo está viviendo el embarazo. "La veo muy bien, la veo gordita, está sana, y está una niña en un embarazo normal".

En medio de esta felicidad, también hay otra figura que espera con ganas este momento: Rosario Flores, que está a punto de convertirse en abuela, algo que, según Antonio, se vive con muchísima ilusión en la familia.

Rosario Flores y Lola Orellana, madre e hija | Gtres

Pero no fue el único tema del que habló. El artista también reflexionó sobre la importancia de la familia, asegurando que siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. "Tengo ganas, claro, de ampliar la familia, que estemos bien".

Entre música y nuevos comienzos, Antonio Carmona ha dejado claro que está en un buen momento, donde el legado familiar y la llegada de nuevas generaciones se unen para dar pie a una nueva etapa.