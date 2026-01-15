La historia de amor entre Lola Orellana, hija de Rosario Flores, y Cosme Daniel, con quien espera su primer hijo

Lola Orellana, hija mayor de Rosario Flores y nieta de la mítica Lola Flores, conocida como la Faraona, está esperando su primer hijo junto a Cosme Daniel de Juan, su pareja desde el año 2020.

Aunque siempre han optado por mantener su relación alejada del foco mediático, ha trascendido que la única nieta de Lola Flores que lleva su mismo nombre se convertirá en madre por primera vez a lo largo de este año.

A continuación, repasamos todo lo que se conoce sobre la historia de amor entre la hija de Rosario Flores y el músico ibicenco, una pareja que afronta con ilusión y discreción esta nueva y emocionante etapa de sus vidas.

Lola Orellana | Gtres

Sobre Lola Orellana

Lola Orellana, hija de Rosario Flores y Carlos Orellana, afronta la maternidad a los 29 años. Su trayectoria vital y profesional siempre ha estado ligada al mundo creativo: cursó el bachillerato en Londres y, a su regreso a España, se graduó en Artes Plásticas, especializándose en fotografía, una de sus grandes pasiones.

Además, el cine ocupa un lugar destacado en su vida. Su interés por el séptimo arte la llevó a trabajar profesionalmente en este ámbito y, en 2017, formó parte del equipo de una de las series más emblemáticas de los últimos años, Juego de Tronos, donde ejerció como asistente de dirección.

Sobre Cosme Daniel de Juan

Cosme Daniel de Juan también ha desarrollado su carrera en el ámbito artístico, concretamente en la música, siguiendo una vocación que comparte con su suegra Rosario. El cantautor domina la guitarra, y combina su faceta en solitario con su grupo musical junto a su hermano mellizo, Ángel, con quien forma el grupo Coän.

En los últimos meses, su trayectoria ha dado un paso significativo con la publicación de su primer sencillo, Madre, un tema íntimo y emocional que, según el propio artista relata, "conecta al niño con la madre, buscando esa protección divina que tanto añoramos".

Lola Orellana participó en el rodaje del videoclip, convirtiéndose también en protagonista de sus agradecimientos, donde Cosme la definió como "la musa perfecta". Una muestra más de la conexión creativa y personal que une a esta pareja desde hace casi seis años.

La pareja

La historia de amor de Lola y Cosme se ha ido construyendo entre distintos puntos de la geografía española. Santa Eulària, en Ibiza, Madrid y Cádiz, ciudad donde reside Rosario Flores, son los lugares donde la pareja pasa más tiempo.

Más allá del arte, ambos comparten un profundo amor por la naturaleza y los animales. Cosme tiene dos perros por los que siente auténtica devoción y, junto a ellos, la pareja aprovecha cada ocasión para escaparse en caravana, uno de sus planes favoritos.

Lola Orellana y Cosme Daniel | Instagram, @indian.gypsy

Cosme se ha convertido en un miembro más de la familia Flores, se ha integrado plenamente con el hermano y los primos de su pareja, algo que vimos en agosto de 2024, cuando compartieron unos días en Cádiz juntos. Su vínculo con la familia se consolida ahora de forma definitiva, ya que este año la pareja dará la bienvenida a su primer hijo en común.

Lola Orellana y Cosme Daniel de vacaciones en Cádiz en 2024 | Gtres

Aunque llevan juntos desde el año 2020, su relación no trascendió públicamente hasta cuatro años después. Actualmente viven juntos entre Madrid e Ibiza, con estancias prolongadas en Cádiz. El nacimiento de su hijo lo convertirá en el tercer bisnieto de Lola Flores y Antonio González, El Pescaílla, sumándose así a una de las sagas artísticas más queridas del país.