Carmen, la hija de Fran Rivera y Lourdes Montes, posa con una histórica chaqueta de torero de su padre

Las redes sociales de Lourdes Montes han vuelto a dejar una imagen que no ha pasado desapercibida. La protagonista ha sido Carmen, la hija mayor de su matrimonio con Fran Rivera, quien ha aparecido posando con una chaquetilla de torero que forma parte de la historia familiar.

La fotografía, compartida durante un fin de semana familiar en Ronda, ha despertado numerosos comentarios entre los seguidores de la pareja, que han visto en ella un homenaje a una de las sagas taurinas más conocidas de España. La encontrarás al final de esta galería:

Una imagen cargada de historia

La instantánea fue publicada por Lourdes Montes dentro de un post con otras fotografías tomadas durante una escapada al cortijo que la familia posee en Ronda. Entre fotografías de jardines, atardeceres y momentos cotidianos, la imagen de Carmen posando con una chaquetilla de luces azul turquesa bordada en oro destacó por encima del resto.

Aunque la niña aparece de perfil y con una actitud natural, la fotografía ha llamado la atención por el simbolismo de la prenda. Se trata de una pieza vinculada al legado taurino de la familia Rivera Ordóñez, una tradición que forma parte de la historia familiar desde hace varias generaciones.

Carmen, la hija de Fran Rivera y Lourdes Montes | Instagram @lmontesoficial

El peso de un apellido histórico

Carmen es nieta del recordado Paquirri y bisnieta de Antonio Ordóñez, dos figuras fundamentales en la historia de la tauromaquia española.

Por eso, muchos seguidores interpretaron la fotografía como un guiño a las raíces familiares y a una tradición que sigue muy presente en el día a día del clan Rivera Ordóñez. La familia mantiene una estrecha relación con el campo, la equitación, las ferias andaluzas y las costumbres ligadas al mundo taurino, aspectos que suelen reflejarse con frecuencia en las publicaciones que comparten en redes sociales.

Francisco Rivera de joven, durante una corrida de toros | Gtres

Una infancia marcada por las tradiciones andaluzas

No es la primera vez que Carmen protagoniza imágenes relacionadas con las tradiciones familiares. En los últimos años, Lourdes ha mostrado en varias ocasiones cómo sus hijos participan en celebraciones tan importantes para ellos como la Feria de Abril o la romería de El Rocío. En esas publicaciones, tanto Carmen como su hermano Curro han aparecido vestidos con trajes tradicionales y participando activamente en eventos muy arraigados a la cultura andaluza.

La diseñadora suele compartir pequeños momentos familiares que reflejan la importancia que otorgan a la transmisión de sus costumbres y valores a las nuevas generaciones.

Una familia muy unida

La imagen llega en un momento especialmente feliz para la familia. Fran Rivera y Lourdes Montes forman una de las parejas más estables del panorama social español desde que iniciaron su relación en 2011. Juntos tienen tres hijos: Carmen, Curro y el pequeño Nicolás, nacido en 2025. Además, el torero es padre de Cayetana Rivera, fruto de su anterior relación con Eugenia Martínez de Irujo.

A través de sus redes sociales, tanto Fran Rivera como Lourdes Montes muestran habitualmente escenas de su vida familiar, aunque siempre intentando preservar la intimidad de sus hijos.

La fotografía que habla de herencia familiar

La fotografía de Carmen vestida con la chaquetilla de luces ha generado numerosas reacciones, especialmente por el debate que suele rodear todo lo relacionado con la tauromaquia. Sin embargo, para muchos de los seguidores de la familia, la imagen va más allá del mundo de los toros y representa una conexión con la historia de sus antepasados, una forma de mantener vivo el recuerdo de figuras tan importantes para el clan como Paquirri o Antonio Ordóñez.

Sea como símbolo cultural, familiar o histórico, la instantánea ha conseguido emocionar a muchos usuarios y volver a poner de manifiesto el fuerte vínculo que une a los Rivera Ordóñez con sus raíces andaluzas.