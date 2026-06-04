Las lágrimas de Mónica Martín Luque al recordar a Fernando Gómez-Acebo: "Esté donde esté, le sigo amando"

El duelo es un proceso complejo que cada persona transita a su manera. Y aunque el paso del tiempo suavice el dolor, es natural que, incluso con los años, la cicatriz se abra para recordar cuánto se echa de menos a quien ya no está. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Mónica Martín Luque en su última aparición pública ante la prensa.

La empresaria, al ser preguntada por el recuerdo de su exmarido, Fernando Gómez-Acebo, no ha podido contener las lágrimas. El primo del rey Felipe VI falleció hace algo más de dos años, pero su ausencia sigue pesando con fuerza entre quienes más le querían. "Sabes qué me pasa, que a veces no soy consciente todavía de que se ha ido", explicaba Mónica visiblemente emocionada ante los micrófonos.

A pesar de que llevaban tiempo divorciados, la expareja logró mantener una excelente relación hasta el final. Un vínculo inquebrantable que se refleja en la forma tan luminosa en la que Martín Luque elige recordarle: "Me río muchas veces cuando me acuerdo de él. Le recuerdo con cariño, o sea, no lo puedo hacer con pena. Era tan divertido...".

Mónica Martín Luque | Europa Press

La empresaria confesó también lo difícil que le resulta asimilar la pérdida en el día a día. "A veces no soy consciente e incluso pienso: le voy a llamar, y luego caigo en que no, en que no puedo llamarle", añadió con nostalgia. Al fin y al cabo, el hijo de la infanta doña Pilar marcó un antes y un después en su vida: "Ha sido una parte muy importante para mí. Y le he querido mucho. Bueno, y le sigo queriendo. El tenerle presente... Esté donde esté, le sigo amando".

La dolorosa pérdida de Fernando Gómez-Acebo

El viernes 1 de marzo de 2024, el hijo pequeño de Pilar de Borbón falleció a los 49 años a causa de una insuficiencia respiratoria crónica que se vio agravada tras contraer Gripe A. Aunque arrastraba un delicado estado de salud desde hacía tiempo, su temprana muerte supuso un durísimo golpe para la familia real y para sus dos exesposas, Nadia Halamandari —madre de su hijo Nicolás— y la propia Mónica Martín Luque.

Su historia de amor

Mónica Martín Luque fue la primera mujer que llevó al altar a Gómez-Acebo. La pareja contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 2004 en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, en una boda por todo lo alto que congregó a la familia real al completo y acaparó todas las miradas de la crónica social.

Boda de Fernando Gómez-Acebo y Mónica Martín Luque | GTRES

Como regalo de bodas, la infanta doña Pilar les obsequió con un terreno a las afueras de la capital, donde construyeron el hogar en el que compartieron casi una década de feliz matrimonio. Sin embargo, el desgaste provocó que en 2013 decidieran firmar el divorcio de mutuo acuerdo. Una separación modélica que dio paso a una profunda amistad y a un respeto mutuo que, tal y como ha demostrado Mónica con sus lágrimas, sigue intacto a pesar de la pérdida.