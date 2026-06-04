La ilusión de Elsa Anka por la boda de su hija, Lidia Torrent, con Jaime Astrain: "Era cómplice desde hace tiempo"

Elsa Anka ha asistido al desfile que ha celebrado Lola Casademunt para celebrar el 45 aniversario de la marca y donde ha compartido cómo ha vivido desde dentro uno de los momentos más importantes para su hija. Lidia Torrent, y su pareja Jaime Astrain: su compromiso. Y es que, lejos de llevarse una sorpresa, la modelo ha reconocido que formó parte del círculo de confianza que conocía los planes del exfutbolista.

"Era cómplice desde hace tiempo. Yo era cómplice, sí. Ya lo explicarán ellos", ha asegurado con una sonrisa, dejando claro que llevaba meses guardando el secreto de una noticia que por fin ha salido a la luz.

La presentadora ha explicado que tanto Lidia como Jaime están viviendo esta nueva etapa con enorme ilusión: "Están con muchísima ilusión, que es normal".

Elsa Anka atendiendo a la prensa | Europa Press

"Soy la madre de la novia", además, ha confesado, que ya ha empezado a pensar en todos los preparativos de la boda: "Ya estoy mirando ropa y esas cosas". Además, Elsa ha revelado que tuvo la suerte de presenciar el instante en el que Jaime le pidió matrimonio a su hija, una escena que no pudo evitar emocionarla: "Yo vi el momento, que no sé si lo harán público, entonces sí que fue muy emotivo y se te cae la lágrima".

Aun así, la presentadora ha asegurado que este momento se está viviendo con muchísima alegría: "Estamos contentos. Es para sonreír y saltar de alegría".

Lidia Torrent y Jaime Astrain en un evento | Gtres

Otro de los aspectos sobre los que se ha pronunciado ha sido el gran momento personal que atraviesa Jaime Astrain. Elsa ha reconocido que ha notado cambios en él durante los últimos meses: "Yo sabía que iba a volver diferente", ha comentado, explicando en la vida hay determinadas experiencias que hacen que las personas valoren las cosas de otra manera.

Lo que está claro es que la noticia del compromiso ha llenado de felicidad a toda la familia. Mientras Lidia Torrent y Jaime Astrain comienzan a organizar uno de los días más importantes de sus vidas, Elsa Anka ya disfruta plenamente de su papel como madre de la novia y no oculta la ilusión con la que espera la llegada de la boda.