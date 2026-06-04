Olivia de Borbón y su marido Julián Porras Figueroa, hablan sobre el distanciamiento con Francisco de Borbón

Olivia de Borbón reapareció públicamente ayer, día 3 de junio, tras las disputas con su hermano, Francisco de Paula Joaquín. Lo hizo durante el acto de primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería a medida fundada por su marido Julián Porras-Figueroa y Pipi Suárez Garzón.

El acto se celebró en el Jimmy’s Restaurant, donde se reunieron muchos rostros conocidos, aunque lo que llamó más la atención de la prensa fueron las palabras de Olivia con respecto a su hermano Francisco, con quien está atravesando uno de los momentos más sensibles.

Todo empezó con la muerte de su padre, Francisco de Borbón y Borbón, duque de Sevilla. Y todo se complicó al entrar la herencia de este título nobiliario. Así que, en este artículo, te contamos todas las novedades e informaciones sobre cómo está ahora mismo la relación entre los hermanos de Borbón.

Olivia de Borbón y su marido Julián Porras Figueroa | Gtres

Las palabras de Olivia

La mayor de los tres hijos de Francisco de Paula de Borbón y Escasany, que murió el 20 de mayo del 2025, no acostumbra a hablar frente a la prensa sobre su vida privada, pero ayer lo hizo tras todos los mensajes negativos que está recibiendo hacia su persona: "Desde hace unos meses estoy recibiendo, para mi gusto, ataques muy feos", afirmó.

Sus palabras dejan claro que no cree que estén siendo justos con ella ni con los actos que ha asumido llevar a cabo, y no duda en acudir a los tribunales si hiciera falta para proteger y defender su intimidad y honor.

Olivia de Borbón | Gtres

"Hay un montón de cosas que están tergiversadas, hay calumnias, hay intromisión a la intimidad", ha explicado la aristócrata. "Se han pasado muchas líneas morales, pero también legales, y no lo voy a dejar pasar esta vez", ha confesado.

Qué es lo que pasó

Todo empezó con la muerte de su padre el 20 de mayo de 2025, puesto que tenía el título de Duque de Sevilla y alguno de sus hijos iba a disfrutar de la sucesión de este. Tras su fallecimiento, se hizo público que Olivia había solicitado de manera formal la sucesión del ducado.

Pero la noticia no le llegó a Francisco por palabras de su hermana, sino con la publicación del Boletín Oficial del Estado el 30 de junio de 2025: "La sucesión como Duquesa de Sevilla, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña Olivia Enriqueta de Borbón Von Hardenberg, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Paula de Borbón y Escasany".

Olivia de Borbón | Gtres

Ahí empezó la guerra entre los hermanos, puesto que Francisco también deseaba que le otorgaran ese título. Ante la ley, independientemente del sexo, la sucesión de los títulos recae en el primogénito, y, en esta familia, es Olivia.

El enfrentamiento proviene de que, a parte de la legalidad, una sucesión conlleva mucho más, como la voluntad del difunto, la cual es que el ducado recaiga en su único hijo varón, siguiendo la tradición impuesta en la familia.

Olivia de Borbón | Gtres

De hecho, el propio Francisco, hermano de Olivia, había afirmado en algunas entrevistas que estaba seguro que la primogénita se lo cedería: "No habrá ningún enfrentamiento, adoro a mi hermana, es la persona que más quiero", añadiendo que "nuestra familia nunca se va a romper por este tema".

Pero, la realidad es que Olivia presentó su reclamación, figurando su marido como consorte en los registros nobiliarios. Una situación que Francisco nunca vió llegar y para la cual se ha reservado el derecho a alegar.

Olivia de Borbón | Gtres

Qué opina Olivia

Olivia ha sido clara sobre lo que espera de todo este proceso: "Yo lo que quiero es que sea un juego limpio y que se dejen de tergiversar cosas para dejarme a mí mal", ha expresado. Está claro que lo que más le molesta es que la gente haya desconfiado de sus decisiones.

Aunque ahora estén viviendo una tensión familiar enorme, Olivia afirma que confía en plenitud en el sistema judicial: "Yo en la justicia, siempre, siempre".

Olivia de Borbón y su marido Julián Porras Figueroa | Gtres

La aristócrata ha confesado que "cuando uno lleva la razón, o por lo menos está convencido de que lleva la razón, no tiene que ir todo el rato justificándose, ni dando explicaciones, ni buscando palmeros", explicación por la cual han llevado el tema en intimidad.

Con ello, Olivia de Borbón no tira la toalla con la situación, creyendo firmemente que una reconciliación familiar es posible: "Algún día pasará todo esto y nos reiremos, los hermanos se pelean, se reconcilian, se quieren, se odian".