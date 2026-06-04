Lolita Flores, muy emocionada tras el nacimiento del bebé de su sobrina Lola Orellana, hija de Rosario Flores

Lolita Flores ha reaccionado por primera vez al nacimiento del primer hijo de Lola Orellana y Cosme Daniel de Juan. La cantante se ha mostrado feliz por la llegada del nuevo miembro de la familia y ha compartido cómo están viviendo este momento tan especial.

La llegada del primer hijo de Lola Orellana ha supuesto una enorme alegría para el clan Flores, que suma un nuevo miembro en la familia. Aunque la discreción ha marcado estos primeros días, Lolita no ha podido ocultar la emoción al ser preguntada por esta la noticia.

"Estamos todos muy felices, muy contentos", ha asegurado la artista. Unas palabras que reflejan la ilusión con la que todos han recibido al recién nacido.

Lolita Flores atendiendo a la prensa | Europa Press

Sin embargo, cuando la prensa han intentado conocer más detalles sobre el bebé, Lolita ha preferido ser prudente. Preguntada por el sexo del pequeño, la cantante ha respondido con una sonrisa: "Eso ya se lo preguntáis a la madre y a la abuela", evitando así desvelar información que la familia todavía no ha querido hacer pública.

Lo que sí ha querido confirmar es que todo ha salido bien y que tanto la madre como el bebé están en perfecto estado: "Están todos muy bien, todos muy bien".

A pesar de la alegría, Lolita también ha reconocido que todavía no ha tenido ocasión de conocer al recién nacido: "Yo no la he visto todavía, ni a mi hermana, ni a mi sobrina, no he visto a nadie".

La llegada del bebé tiene además un significado muy especial para Rosario Flores, que estrena una de las facetas más emocionantes de su vida: la de abuela. Una nueva etapa que vive con la ilusión de ve crecer a la familia y da la bienvenida a una nueva generación del clan Flores.