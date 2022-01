Ana Obregón aclara el estado de salud de su padre tras haber dado positivo en COVID a los 95 años

La presentadora Ana Obregón anunció en sus redes sociales, hace una semana, su contagió en Covid-19: "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", aclarando además, que no podría asistir a su compromiso en la Puerta del Sol de Madrid, para recibir el año 2022. "Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", escribía Ana apenada la víspera de Nochevieja.

En este comunicado Obregón explicaba: "estoy bien, en casa, como si fuera un catarro super fuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido".

Días más tarde, la actriz anunciaba en su cuenta de Instagram que ya había dado negativo: "¡Por fin he dado negativo en Covid!", pero que Antonio García, su padre, había dado positivo en Covid-19 a sus 95 años: "Han sido las navidades más tristes de mi vida, en casa sola, sin poder ver a nadie. Ha sido una prueba más que me ha puesto la vida. Ni siquiera he podido ver a mi padre, que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma",

La presentadora reaparecía ayer en el programa presentado por Anne Igartiburu para lamentarse sobre su ausencia en las Campanadas: "Ya estoy fenomenal. Lo que más rabia me da es no haber podido empezar el año contigo y con todos los españoles, pero te diré una cosita, Anne, estabas radiante, brillabas. Tu alma, tu vestido...".

Ana Obregón añadía que lo que más la entristecía era haberle contagiado ella misma a su padre el virus: "La mala suerte es que le contagié yo, ¡qué horror! Pensar que le he contagiado yo... Pero mi padre es un toro, ya lo decía mi hijo, y no tiene ni un síntoma, menos que yo, no tiene ni tos", pero, continuaba diciendo la presentadora, "lo tiene, y no está bien y yo quiero estar aquí con él".

