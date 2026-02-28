Ana Guerra se pronuncia tras la agresión a los Gemeliers: "Dentro de lo horrible, lo pueden contar"

Tras la agresión que sufrieron los Gemeliers el pasado fin de semana a la salida de una discoteca, en la que celebraban su cumpleaños, los cantantes tuvieron que acudir al hospital de urgencia.

Daniel Oviedo Morilla y Jesús Oviedo Morilla, que estaban acompañados por sus parejas, recibieron una paliza y fueron rociados con gas pimienta, aunque sus agresores ya han sido identificados.

Uno de los Gemeliers reflexiona sobre el accidente que vivió: "Son situaciones que nos marcan para siempre" | Europa Press

Unos días después de lo sucedido, algunos rostros conocidos y amigos de los artistas, como Ana Guerra, han dado la última hora sobre su estado.

"Vivimos en un mundo que está roto. Y una vez más se demuestra. Me da muchísima pena. Vamos, Jesús, pobrecito mío, pobre todos, porque al final les afecta a todos, porque seguramente le estaban esperando a los dos, la novia...", ha comenzado diciendo a Europa Press la canaria.

"Me da mucha pena que estas cosas pasen a día de hoy por dos idiotas o cuatro idiotas que se creen mejores", ha señalado, siendo tajante con sus agresores. "Espero que los pillen y paguen por ello, porque a mí me enfadó mucho esta noticia".

"Están grabados, me han dicho, sí. Enseguida mandamos mensajes para ver cómo estaban. Víctor también ha currado mucho con ellos y yo lo conozco antes de OT. Y sí, enseguida mandamos mensajes a ver cómo estaban. Y, dentro de lo horrible que ha sido, pues, lo pueden contar", ha comentado Ana, confirmando que habló con ellos.

Ana Guerra | Europa Press

"Es horrible. No sé qué falta, faltan tantas cosas en el mundo para que la gente pueda entender. La gente tiene mucha rabia, mucha ira en el cuerpo", ha lamentando, reflexionando sobre las "barbaridades" que se leen por redes sociales. "Lo único que puedo pensar es qué le ocurre a esa persona, que algo malo le tiene que estar pasando a esa persona".

Además, la cantante ha asegurado que ella "siempre" denuncia las cuentas "cuando hay algo que es más grave de lo habitual".