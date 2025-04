Amelia Bono solo tiene buenas palabras para Manuel Martos: "Ha habido mucho amor"

Amelia Bono está radiante, e imparable tanto a nivel profesional como en el deporte. Y es que, ha encontrado en el atletismo su forma de desconectar por completo del mundo. Pero, ¿cómo está su corazón?

La exmujer de Manuel Martos ha reaparecido en el 50 aniversario de La Roche Posay y, con una sonrisa, ha desvelado a las cámaras de Novamás cuál es su actual relación con el hijo de Raphael.

Amelia Bono en el 50 aniversario de La Roche Posay | Gtres

"Manu me apoya no solo en redes, me apoya cada día, hablamos todos los días… Es un apoyo incondicional", ha confesado al ser preguntada por el mensaje de cariño que le dedicó tras su última carrera.

Hace un año que sus caminos se separaron definitivamente, pero por el bien de sus hijos y de ellos mismos, han seguido compartiendo ese cariño y esa amistad que siempre les unirán: "Nos necesitamos".

Probablemente, el principio de esa separación que copó las portadas de la prensa nacional no fue fácil, pero han sabido llegar a un equilibrio: "Tenemos cuatro niños, hemos estado muchos años, ha habido mucho amor y no podía ser de otra manera".

Boda de Amelia Bono y Manuel Martos en 2008 | Gtres

Porque para Amelia, por encima de todo está "el respeto y la admiración", además de los hijos que tienen en común. Actualmente está viviendo una etapa muy bonita, muy feliz y eso es lo importante. Pero ¿está cerrada al amor?

Parece que no, pues como ella misma ha confesado, "siempre" está abierta a todo lo que venga en su vida, sin miedo. Y, aunque de momento no hay ninguna persona especial: "No ha llegado".

Lo que ha dejado claro es que está muy bien, disfrutando de esta etapa, centrada en sus hijos, fomentando ese vínculo con Manuel y con la mirada puesta en Semana Santa, en la que pasarán unos días juntos.