El mensaje de Amelia Bono a Laura Matamoros por las palabras que ha dedicado a su ex, Benji Aparicio

Recientemente, Laura Matamoros ha hecho uso de sus redes sociales para compartir su felicidad con todos sus seguidores mostrándose emocionada y muy orgullosa de su hijo mayor, Mati, y de su ex y padre de sus dos hijos, Benji Aparicio, y es que su hijo se ha convertido este fin de semana en campeón del torneo internacional de golf en Marco Simone.

La influencer compartía un stories y una galería donde ha escrito unos mensajes llenos de sentimiento en el que agradece a su ex todo el esfuerzo y apoyo que le da a su hijo: "Estoy muy orgullosa de poder deciros que Mati ha ganado el torneo. Sin Benji esto no sería posible. Sois el mejor equipo. Vuestra constancia y dedicación es lo mejor que tengo. Os quiero muchísimo". En el feed, publicaba la galería donde dedicaba a Benji emotivas frases como estas: "No puedo estar más orgullosa como madre y mis hijos también de tener al mejor padre que pueda existir".

Una publicación con la que ha dejado constancia de que aunque su amor, que se rompió de forma definitiva en julio de 2023 estuvo lleno de idas y venidas, actualmente mantienen una buena y sólida relación por sus hijos en los que ambos están completamente volcados.

Benji Aparicio y Laura Matamoros | Gtres

Unas sentidas palabras por parte de la influencer, que casi nunca habla de su ex, que han provocado un gran número de reacciones, entre ellas, la de Amelia Bono. La hija de José Bono, que también se separó a principios de 2024 de Manuel Martos después de 15 años de matrimonio y 4 hijos en común, ha escrito este mensaje junto al post que ha publicado la hija de Kiko Matamoros: "Que bonito Laura".

El mensaje de Amelia Bono en la publicación de Laura Matamoros | Instagram

Y es que aunque, al igual que Laura y Benji, Amelia y Manuel decidieron darse una nueva oportunidad, finalmente no pudo ser y decidieron tomar caminos por separado. A pesar de su separación, desde que hicieron pública la noticia, ambos se han mostrado muy respetuosos el uno con el otro demostrando mantener una buena relación.