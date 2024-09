Amelia Bono se refiere a Manuel Martos como "un padrazo" y aclara en qué punto está su relación

Después de un año separados, Amelia Bono y Manuel Martos daban una segunda oportunidad a su matrimonio en 2022. Sin embargo, el pasado mes de febrero, la pareja anunciaba su ruptura definitiva. Pero, este verano volvían a sonar con fuerza rumores de reconciliación tras reaparecer juntos y en buena sintonía en el concierto de Sebastián Yatra celebrado en el Starlite.

Rumores que la influencer y empresaria no tardaba en negar molesta con un contundente comunicado publicado en sus redes sociales. "Nunca desmiento ni afirmo nada, pero os tendría que dar vergüenza. Que una expareja se lleve bien, se respete, puedan salir con amigos y, es más, que se quieran, ¿cuesta tanto aceptarlo y créelo? Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar, para esa gente que solo tiene envidia y rabia en su cuerpo porque no me explico por qué hacen eso sin tener en cuenta el daño que pueden causar", sentenciaba muy enfadada, dejando claro que Manuel y ella no se habían reconciliado.

Amelia Bono en la fiesta de Yo Dona | Gtres

Ahora, Amelia ha reaparecido en la fiesta que Yo Dona ha organizado para celebrar la Semana de la Moda de Madrid y ha aclarado para los micrófonos de Europa Press en qué punto se encuentra su relación con el padre de sus cuatro hijos, para el que no tiene más que buenas palabras.

Asegurando que no puede estar desmintiendo o afirmando todo lo que se dice de ella, ha confesado que en ese momento lo hizo cansada de los rumores y con el único fin de proteger a sus hijos: "Al final hay que a veces decir: oye, ya basta, que hay cuatro niños, hay personas que se les hace daño. Pero vamos, todo fenomenal, como siempre, ya sabéis".

Amelia Bono y Manuel Martos en agosto de 2023 | Gtres

Y es que, tanto para ella como para Manuel, sus hijos son lo más importante y ha asegurado que seguirán siendo una familia unida a pesar de que su matrimonio no haya funcionado: "Son cuatro y tienen sus cosas, aunque son buenos chicos hay que estar encima de ellos. Su padre es un padrazo y también me ayuda muchísimo, hacemos un equipo maravilloso".