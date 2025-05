Amelia Bono responde al revuelo formado por su foto por la que le preguntaron si lo del suelo era "¿un preservativo?"

Recientemente Amelia Bono hacía de nuevo las maletas para disfrutar de unos días de sol y playa. Un viaje que ha ido compartiendo en sus redes sociales, donde surgió la polémica...

Y es que en una de las instantáneas, concretamente en la última de esta galería, Amelia Bono generaba un gran revuelo entre sus seguidores, ya que muchos al ver la imagen comentaban que lo que había tirado en el suelo parecía un preservativo.

Lejos de evitar enfrentarse a este tipo de comentarios, la influencer no ha dudado en responder con naturalidad a las cámaras de Europa Press cuando le han preguntado por el revuelo formado.

En primer lugar, Amelia ha querido aclarar que ha sido un viaje de trabajo que ha realizado con su hermana: "Yo estoy muy tranquila y bueno, la foto, que me imagino que es por lo que estáis aquí, pues es cierto que parece lo que se está diciendo, pero de verdad que no. Nada, nada, o sea que... Pero bueno, que yo estoy muy tranquila, muy en paz, así que... Y he disfrutado de mí misma, de mi hermana. Y he descansado, he recargado pilas, así que todo fenomenal".

Y cuando la reportera le ha preguntado que si quería dar una respuesta de qué era a los "malpensados", Amelia ha respondido con naturalidad: "Es que no lo sé. Pues no lo sé lo que podría haber sido, pero... Pues un kleenex o incluso un calcetín que venía de hacer deporte, que justo ese día me estaba cambiando. Es que no lo sé".

Amelia Bono responde al revuelo por su foto | Europa Press

Tras estas declaraciones, Amelia también ha querido dejar una cosa clara en el caso de que fuese lo que dicen que parece: es una mujer soltera y puede hacer lo que le dé la gana. "Y te voy a decir una cosa, si lo fuera, pues no sé, tampoco pasa nada. Pero es que no, no, de verdad que no", reconocía ante las cámaras.

Fue a finales de febrero de 2024 cuando la hija de José Bono confirmaba su separación definitiva de Manuel Martos, con quien lleva 15 años casada y tiene 4 hijos. Y aunque la pareja consiguió meses antes superar una crisis, finalmente no pudo ser. Eso sí, desde que se separaron tanto Amelia como Manuel han demostrado mantener una buena relación e incluso hace poco ella lo definía como "un padrazo".