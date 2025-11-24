Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, orgulloso de sus hijos y de cómo han afrontado la difícil pérdida de su madre

El pasado 10 de noviembre fue una fecha complicada para la familia Matos Goyanes, y es que ese día, la hija fallecida de Cari Lapiquehabría cumplido 48 años. Además, dentro de poco llegan las Navidades, momentos especialmente complicados cuando falta alguien en la familia...

Demostrando siempre una gran entereza, Antonio Matos, el viudo de Caritina Goyanes, ha dedicado este pasado fin de semana unos minutos a los medios durante la apertura de las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, Madrid. Allí, el empresario ha recordado a su mujer, desvelando que precisamente "noviembre es un mes duro" porque es "el cumpleaños de Cari".

Antonio Matos posando para la prensa | Gtres

Una dolorosa pérdida que tuvo lugar en Marbella (Málaga) el 26 de agosto de 2024, a los 46 años, tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba de vacaciones con su familia, en la casa familiar, y tan solo unos días después de que su padre, Carlos Goyanes, falleciese de la misma manera y en la misma localidad.

Boda de Caritina Goyanes y Antonio Matos | Gtres

Una muerte que como el propio Antonio Matos, aunque ahora se acerquen fechas complicadas, duele "todo el año": "Todo el año, todo el año, la verdad. Refugiados los niños y en el trabajo, y la verdad que muy bien. Bueno, me lo ponen fácil, la verdad. Tanto los niños como la gente en el curro".

Antonio Matos, en un evento en Madrid | Gtres

Por suerte, el viudo de la hija de Cari Lapique asegura que a pesar de la difícil situación por la que ha atravesado la familia, sus hijos se lo ponen fácil: Los niños, muy bien. Sacan buenas notas, me lo ponen fácil... Y no me dan más problemas que los niños de otros. Así que, en ese sentido, soy un afortunado".