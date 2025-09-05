Truco viral para freír un huevo sin aceite ni mantequilla: solo necesitas un pepino

En redes sociales nunca faltan los trucos de cocina que nos dejan con la ceja levantada, y el último en arrasar viene con sello español y sabor a desayuno. La creadora @cocinayrina ha compartido en Instagram un vídeo que suma alrededor de 145.000 likes en el que "fríe" un huevo sin una gota de aceite… y con la ayuda de un pepino. Sí, has leído bien: pepino. El contenido se ha hecho viral y ha abierto un pequeño debate que mezcla curiosidad, dudas y ganas de probarlo ya mismo en casa.

¿Qué se ve en el vídeo? La autora con un pepino cortado, como si fuese una barra de mantequilla, "unta" la superficie de la sartén hasta cubrirla. Luego casca un huevo, lo deja cuajar y lo retira ya hecho. ¿Dónde está la trampa? El verdadero truco es la sartén antiadherente, algo que la propia creadora confirma al responder a los comentarios. También hay quien duda si el vegetal protagonista es calabacín o pepino, por el gran tamaño. Ella despeja la duda, donde afirma varias veces que es un pepino.

Más allá del entretenimiento, el método tiene su lógica. El pepino, al frotarlo sobre la sartén caliente, suelta agua y algo de almidones y pectinas, eso ayuda a crear una finísima capa que, junto al recubrimiento antiadherente, evita que el huevo se pegue. Técnicamente, no es una fritura clásica (no hay grasa), sino una cocción a la plancha con truco.

Paso a paso para intentarlo en casa

Posteriormente, ante tantas dudas sobre el vídeo, ha vuelto a compartir otro explicando mejor los detalles y el paso a paso.

1. Parte un pepino por la mitad a lo largo.

2. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio, limpia y seca.

3. Frota el pepino por toda la base varias veces hasta que la superficie quede humedecida.

4. Casca el huevo y colócalo en la sartén, añade sal al gusto.

5. Cuando la clara esté opaca, pero todavía jugosa, tapa la sartén 30–60 segundos para terminar la yema.

6. Retira con una espátula y sirve sobre pan tostado o acompañado de verduras.

¿Merece la pena? Como curiosidad, sí. Sin duda, es una forma curiosa y sorprendente de preparar unos huevos fritos. Aunque, no esperes el mismo aroma ni el crujiente de una fritura con aceite, pero sí una versión ligera y sorprendente para probar algo nuevo.