¿Quién es Julia Velcheva? Perfumista e influencer de cocina que prepara platos de restaurante en su espectacular casa

Hoy en día es más difícil destacar en redes sociales, ya que el número de influencers ha crecido exponencialmente. La competencia es enorme y los contenidos se parecen cada vez más entre sí, lo que dificulta captar la atención del público. Para sobresalir, se necesita autenticidad, estrategia y una propuesta innovadora.

Este es el caso de Julia Velcheva, una perfumista profesional con más de 7 años de experiencia en el sector, además de dedicarse, también, a las redes sociales. Con la apertura de su marca de perfumería By Velcheva, Julia se ha consolidado como una figura clave en el diseño de aromas para el hogar.

Su perfil en redes

El auge de Julia fue apenas hace un año, en 2024, cuando alcanzó más de 6 millones de nuevos seguidores entre sus perfiles de Instagram y TikTok. Hoy en día, un año más tarde, ya cuenta con algo más de 9 millones de seguidores entre las dos plataformas.

Y es que Julia ha crecido tanto profesionalmente gracias a su estética visual y a su narrativa en los contenidos. Pero, sobre todo, al gran éxito que ha tenido su faceta como chef, creando contenido gastronómico de alta cocina. Y a eso es lo que está centrando su perfil de redes casi al completo.

Su faceta gastronómica

A pesar de que su principal vía profesional es el mundo de los perfumes, a través de sus redes sociales ha desarrollado su faceta gastronómica. Julia comparte con todas sus seguidoras muchísimas recetas de alta cocina.

La influencer usa productos de muy buena calidad y auténticos manjares como el marisco o piezas de carne gourmet. Además, los procedimientos suelen contener bastantes pasos y máquinas culinarias que no todo el mundo tiene en casa, como un aparato para hacer el vacío.

Aunque sus recetas ya son espectaculares por sí mismas, lo que destaca por encima de otras cosas es que su formación olfativa influye directamente en su visión culinaria. Julia crea los aromas con la misma sensibilidad que crea sus recetas.

Es decir, la chef combina los ingredientes como lo hace con las fragancias, buscando siempre ese equilibrio, elegancia y sofisticación que hacen que sus platos sean unas auténticas recetas michelín.

Tan grande ha sido el triunfo que, a partir de ahora, la influencer compartirá todas las recetas en YouTube paso a paso y con todos los detalles necesarios para que su comunidad las pueda hacer en casa.

Su pasión por las flores

A Velcheva también le encantan las flores y disfruta mucho creando arreglos florales a su gusto, combinando colores, texturas y aromas con un toque muy personal. Para ella, preparar floreros es mucho más que una actividad decorativa: es una forma de expresión, una rutina creativa que le aporta calma y equilibrio.

Lo hace con frecuencia, adaptando cada composición al espacio y la estación del año, entre otros aspectos. Esta pasión por el mundo floral está muy ligada a su amor por los perfumes y su afinado sentido del olfato.

Como buena amante de lo estético, no duda en compartir sus creaciones por redes sociales, donde sus seguidoras disfrutan de cada detalle de sus elegantes y naturales combinaciones. Además, hace poco explicó que lo hace de manera profesional, al igual que los perfumes para el hogar.